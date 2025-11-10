Svijet je zaplakao i vi ćete: Razdvojena braća se srela nakon 77 godina

Kamera je zabilježila taj čudesan susret, pun suza, smijeha i emocija koji je brzo postao viralan na mrežama.

Neke priče o ponovnim susretima imaju toliku snagu da d‌jeluju kao da su preuzete iz filma, ali ova je stvarna i dirnula je svijet. Dvojica braće iz Velike Britanije, koje je rat 1945. razdvojio još dok su bili d‌jeca, ponovo su pronašli jedan drugog – poslije nevjerovatnih 77 godina razdvojenosti.

Ted Nobs (83) i njegov brat Džef (79) živjeli su više od sedam decenija na suprotnim krajevima svijeta, razdvojeni 10.000 milja, nakon što se njihova porodica rasturila poslije Drugog svjetskog rata, navodi Blic.

Naime, sudbina ih je odvela na suprotne strane planete – jednog u Englesku, drugog u Australiju.

Ted, zajedno sa braćom Berijem i Džonom, bio je razdvojen od najmlađeg brata Džefa kada im je majka preminula od raka 1945. godine, u 30. godini života. Njihov otac nije mogao da se nosi sa brigom o najmlađem sinu, koji je tada imao samo dvije godine, pa je odlučio da ga da na usvajanje u nadi da će mu to obezbijediti bolji život.

Džef je 1951. godine otišao u Australiju sa svojom novom porodicom i od tada je živio tamo. Dva puta se ženio, ima osmoro d‌jece i nekoliko unuka.

Ted, Beri i Džon su godinama pokušavali da pronađu svog najmlađeg brata, ali bez uspjeha. Nažalost, Džon je preminuo 2010. godine.

Sreća im se, međutim, osmijehnula 2014. godine, kada je Džef uspio da pronađe Berija i pošalje mu pismo iz Australije. Braća su tada počela da komuniciraju putem Skajpa i telefona, polako nadoknađujući sve izgubljene godine.

A onda se desilo i to, Ted, penzionisani radnik, po prvi put poslije više od sedam decenija odlučio je da kupi kartu, i ode u Australiju kako bi zagrlio svog mlađeg brata Džefa.

Kada nas je Džef pronašao, to je bio izuzetno emotivan trenutak poslije svih tih godina. Slomile su me emocije, nisam mogao da vjerujem da se to zaista dogodilo. Suze su same tekle. Usvojen je kad je imao dvije godine, i od tada ga nisam vidio. Njegovi roditelji su ga odveli u Australiju. Znam da mu nije bilo lako na početku, ali danas ima dobar život. Nadam se da ću stići u Australiju, da ću upoznati Džefrija i napokon ga zagrliti - rekao je Ted 2022. godina kada se ponovni susret i desio.

Braća su tada već isplanirala avanturu kako bi nadoknadila izgubljeno vrijeme – posjetili su Veliki koralni greben i prisustvovali vjenčanju Džefove unuke. Nažalost, druga braća nisu mogla da budu prisutna – najstariji Džon je bio preminuo, a Beri nije mogao da putuje.

Kada su se napokon sreli, svijet oko njih kao da je nestao – samo su stajali jedan naspram drugog i snažno se grlili kao da žele da nadoknade sve izgubljene godine u jednom trenutku.

Kamera je zabilježila taj čudesan susret, pun suza, smijeha i emocija koji je brzo postao viralan na mrežama. Džef je kroz osmijeh, jedva suzdržavajući suze, rekao svom bratu:

Čim sam te vidio, znao sam da si to ti.

Ted je kasnije priznao koliko mu je značilo ponovno susretanje:

Upoznati Džefa bilo je predivno iskustvo! Nisam vjerovao da ću ga ikada ponovo vid‌jeti.