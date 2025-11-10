"Vrijeđao ga, spominjao mu i majku": Morgan se izvinio Đokoviću

Novak Đoković odlučio je da sjedne i da odradi intervju sa Pirsom Morganom.

Čovjekom koji ga je javno napadao, prozivao, čak je ismijavao i njegovu majku Dijanu. Umjesto bježanja, sjeo je kod njega i pred kamerama su pričali. Dobio je dugo očekivano izvinjenje...

"Počeću tako što ću ti se izviniti", rekao je Morgan na početku intervjua i izvinio se za sve ono što je pričao o njemu.

"Ono što si rekao govori i tome kakav si kao osoba, ja nisam takav", uzvratio je Novak.

"Novače, da li sumnjaš u sebe?"

Upitao ga je Morgan i da li sada sumnja u sebe i to da može da osvoji grend slem trofej pored Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"I'm gonna start by making an apology..."



Tomorrow, Piers Morgan speaks to the GOAT of tennis, Novak Djokovic.



Don't miss it! 🔥🔥🔥



📺 https://t.co/QR11ywt8D5@DjokerNole | @piersmorgan pic.twitter.com/FvnGe2bi0b — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 10, 2025

"Da ti odgovorim - da. Imam više sumnje za to da mogu da osvojim grend slem pored ove dvojice momaka", poruio je Novak.

Kompletan intevju biće objavljen u utorak.