Izašla nova VTA lista, evo na kom mjestu je Olga Danilović

Izvor:

Kurir

10.11.2025

09:59

Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић
Foto: Tanjug/AP

Srpska teniserka Olga Danilović zadržala je 68. mesto na danas objavljenoj VTA listi.

Danilović je 68. teniserka sveta sa 957 bodova.

Sezonu je na prvom mjestu završila Bjeloruskinja Arina Sabalenka sa 10.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.395 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.763 boda.

Unutar prvih 10 pozicija na VTA listi mjesta su zamijenile Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Džesika Pegula. Ribakina se nakon osvajanja titule na završnom VTA turniru u Rijadu popela na petu poziciju, dok je Pegula pala na šesto mjesto.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Dok god je Tramp predsjednik neće biti sankcija Mađarskoj

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je napredovala za jedno mjesto i sad je 145. teniserka svijeta, Nina Stojanović je zadržala 188. poziciju, dok je Teodora Kostović i dalje 190. igračica svijeta.

VTA lista: 1. Arina Sabalenka (Bjelorusija) 10.870 2. Iga Švjontek (Poljska) 8.395 3. Koko Gof (SAD) 6.763 4. Amanda Anisimova (SAD) 6.287 5. Elena Ribakina (Kazahstan) 5.850 6. Džesika Pegula (SAD) 5.583 7. Medison Kiz (SAD) 4.335 8. Džasmin Paolini (Italija) 4.325 9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319 10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.375 .....68. Olga Danilović (Srbija)

(Kurir)

