Logo
Large banner

SDP predložio pregovarača BiH sa EU, pukao i ovaj dogovor

10.11.2025

17:57

Komentari:

0
СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор
Foto: Printscreen/FTV

Kako saznaje portal "Avaza", SDP BiH je za poziciju glavnog pregovarača BiH s EU predložio profesoricu Lejlu Ramić-Mesihović, saznaje portal "Avaza".

Pregovori u zgradi Parlamentarne skupštine BiH traju cijeli dan, a na kraju su odlučili da svako iznese svoje prijedloge, a da se kasnije pravi konsenzus oko kandidata za Kancelariju glavnog pregovarača, koji će činiti glavni pregovarač i njegova dva zamjenika.

Lejla Ramić je doktor iz oblasti međunarodnih i javnih odnosa, radi kao šefica Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na "Burch" univerzitetu u Sarajevu.

Takođe, radi i kao predsjedavajuća Savjeta za spoljne poslove člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Postoji načelno dogovor da pozicija pripada Srbinu, odnosno nekome iz Republike Srpske jer funkciju ministra inostranih poslova obavlja Bošnjak, a predsjedavajući Savjeta ministara je Hrvat. Ovim su Bošnjaci prekršili i taj dogovor.

Podijeli:

Tagovi:

pregovarač

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ

BiH

Ćosić: Konaković određuje koji će Srbin biti pregovarač sa EU

5 d

0
Амиџић: Јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача

BiH

Amidžić: Jasno definisano čija je nadležnost izbor glavnog pregovarača

6 d

0
Савјет министара о Нацрту буџета и канцеларији главног преговарача са ЕУ

BiH

Savjet ministara o Nacrtu budžeta i kancelariji glavnog pregovarača sa EU

6 d

0
Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

BiH

Kalas se sastala sa članovima Predsjedništva: Govorila o glavnom pregovaraču

1 sedm

2

Više iz rubrike

Побољшање услова становања за повратнике у Босанском Петровцу, уз подршку Српске

BiH

Poboljšanje uslova stanovanja za povratnike u Bosanskom Petrovcu, uz podršku Srpske

5 h

0
Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

BiH

Cvijanović: Crnadak opet prodaje maglu

5 h

0
Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику

BiH

Federalni mediji: Trojka se pokazala nedorasla Dodiku

7 h

0
Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

BiH

Crveni krst upozorio građane: Ne nasjedajte na prevaru

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

07

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

18

57

Centralne vijesti, 10.11.2025.

18

56

Vraća se Miholjsko ljeto?

18

51

Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

18

49

Više naselja u Banjaluci i Laktašima bilo bez struje, ovo je razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner