SDP predložio pregovarača BiH sa EU, pukao i ovaj dogovor

Kako saznaje portal "Avaza", SDP BiH je za poziciju glavnog pregovarača BiH s EU predložio profesoricu Lejlu Ramić-Mesihović, saznaje portal "Avaza".

Pregovori u zgradi Parlamentarne skupštine BiH traju cijeli dan, a na kraju su odlučili da svako iznese svoje prijedloge, a da se kasnije pravi konsenzus oko kandidata za Kancelariju glavnog pregovarača, koji će činiti glavni pregovarač i njegova dva zamjenika.

Lejla Ramić je doktor iz oblasti međunarodnih i javnih odnosa, radi kao šefica Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na "Burch" univerzitetu u Sarajevu.

Takođe, radi i kao predsjedavajuća Savjeta za spoljne poslove člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Postoji načelno dogovor da pozicija pripada Srbinu, odnosno nekome iz Republike Srpske jer funkciju ministra inostranih poslova obavlja Bošnjak, a predsjedavajući Savjeta ministara je Hrvat. Ovim su Bošnjaci prekršili i taj dogovor.