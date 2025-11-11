Prevozio putnike, pa se zakucao u dok terminala: Broje se povrijeđeni

Vozilo za prevoz putnika do i od aviona na aerodromu kod Vašingtona imalo je nesreću u kojoj je povrijeđeno najmanje 18 ljudi.

Vozilo, poznato i kao pokretni salon, udarilo je u dok na Međunarodnom aerodromu Vašington Dales oko 22.30 po našem vremenu u ponedjeljak.

Prema saopštenju Uprave aerodroma Metropoliten Vašington, vozilo je udarilo u dok, pri čemu je oštećen i terminal. Povrijeđeni putnici su pomoću stepenica napustili vozilo i prebačeni su u bolnicu. Prema prvim informacijama, niko nije životno ugrožen.

Upotreba takozvanih "pokretnih salona" na aerodromu Dalas datira još iz 1959. godine, a odavno su na meti kritika kao zastarjeli i nedovoljno moderni. Vozilo je prevozilo putnike sa odsjeka D i udarilo u dok pod uglom dok se približavalo terminalu, saopštila je portparolka aerodroma Kristal Nosal.

Ona je dodala da aerodrom ostaje otvoren i da funkcioniše normalno. Za sada nije poznato koliko je putnika bilo u vozilu u trenutku sudara.

Dalas, koji se nalazi u saveznoj državi Virdžiniji, ali služi kao jedan od glavnih aerodroma za putnike koji putuju u i iz Vašingtona, ima flotu od 19 pokretnih salona, od kojih svaki može da preveze do 102 osobe.

Ranije ove nedjelje, bivši zvaničnik Trampove administracije, nominovan za mesto u odboru MWAA, kritikovao je ova vozila, rekavši pred senatorima tokom saslušanja za potvrdu da je "ova vrsta prevoznog sredstva relikt prošlosti".

"Sramota je da međunarodni putnici, koji posjećuju prestonicu najmoćnije nacije na svijetu, budu prevoženi kao da su se vratili u šezdesete godine", rekao je Trent Mors.

Prema podacima NBC Vašingtona, pokretni saloni bili su umiješani u 16 nesreća tokom desetogodišnjeg perioda između 2007. i 2017. godine, uključujući i jednu sa smrtnim ishodom.

Najnovi incident dogodio se usred aktuelne obustave rada američke vlade, koja je izazvala kašnjenja letova i duge redove na aerodromima širom SAD.