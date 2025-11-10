Arapi odbili da izruče Stefana Papića

Ujedinjeni Arapski Emirati odbili su zahtjev Belgije da izruče Stefana Papića (29), holandskog državljanina, rođenog u Bosni i Hercegovini.

Kako prenose holandski mediji, Papić, jedan od glavnih osumnjičenih u procesu „Kriva Rošem“, gdje bi trebao da odgovara u slučaju pranja novca. Gazet van Antverpen piše da postoji mogućnost da on, ipak, bude izručen Holandiji.

Papić, rođen u Sarajevu, zajedno je sa Florom Breserom jedan od glavnih osumnjičenih u procesu „Kriva Rošem“ koji se odnosi na masovne transporte kokaina. „Kriva Rošem“ je bila mala firma za prečišćavanje vode iz Antverpena, koja je uvozila manganovu rudu iz Južne Amerike u kojoj je bio sakriven kokain.

Mediji prenose da je Papić uhapšen u Dubaiju još prošle godine, ali njegova ekstradicija izgleda neće biti sprovedena. Prema riječima njegovog advokata Matijasa De Dalea, Ujedinjeni Arapski Emirati su odlučili da ne dozvole izručenje.

Gazet van Antverpen piše da i nizozemsko Tužilaštvo želi da procesuira Papića. Naime, on je navodno imao ulogu u pranju kokainskog novca preko umjetničke galerije „Puro Arte“ u Bredi. Holandska policija je 2020. godine izvršila pretres galerije „Puro Arte“, koja je bila povezana sa Papićevom porodicom. Sumnja se da je galerija korišćena za pranje kokainskog novca Edina Gačanina.

Mediji podsjećaju da je Stefan Papić bio uhapšen još 2022. godine i to na zahtjev belgijskih vlasti. Savezno tužilaštvo u Belgiji već godinama traga za njim.

Inače, Papić je rođen u Sarajevu, ali je odrastao u Bredi pa je tako i dobio holandsko državljanstvo.