Đokić: Vlada će platiti dug Slovencima ako RiTE „Ugljevik“ ne bude mogao

Vlada Srpske preuzela je u potpunosti spremnost da izmiri obavezu prema slovenačkoj strani, istakao je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić na konferenciji za novinare nakon posebne sjednice Vlade Republike Srpske o RiTE Ugljevik.

"Vlada Republike Srpske je izrazila potpunu spremnost da ako RiTE Uljevik i ERS ne budu u stanju da u okviru dinamike koja bi bila definisana sporazumom, da izvršavaju svoje finansijske obaveze, preuzeti taj dio finansijskih obaveza i izmiriti obaveze prema slovenačkoj strani", rekao je Đokić i dodao:

Sve ovo radimo da pomognemo RiTe Ugljevik i da je zaštitimo u budućem vremenu. Sav spor sa slovenačkom stranom je nastao još u SFRJ. Spor je pokrenut jer nismo mogli Slovencima isporučivati jednu trećinu električne energije koja je bila obaveza sporazuma, rekao je ministar i dodao da je usaglašeno da se otpiše oko 30 miliona evra, te da ostaje obaveza oko 37 miliona evra.

"Sve je povezano sa arbitražnim sporom koji je vođen protiv RiTE Ugljevik koga je pokrenulo "Elektro-gospodarstvo Slovenije (EGS)", Vrijednost tog spora po njihovom zahtjevu je bilo 770 miliona evra. Na kraju spor je okončan donošenjem arbitražnih odluka i stvorena je finansijska obaveza koja danas izgleda ukupno 67 miliona evra po osnovu glavnice po arbitražnoj odluci, zatim 65.234.849 miliona evra na osnovu štete zbog neizmirene električne energije od 01.01.2022. do 31.12.2024. godine i na bazi toga su vođeni pregovori i zaključena su dva sporazuma na koje je Vlada Srpske dala saglasnost i postupak izmirenja je u toku. Preostali iznos o kojem se pregovara, od 67 miliona evra po osnovu zatezne kamate i slovenačka strana je pregovaramo i pristali su da se otpiše 30 milion evra i da ostaje dug od 37 miliona evra", kaže Đokić.

On kaže da ovim sporazumom definitivno rješavamo i obustavu druge arbitraže, u kojoj je tužena BiH.

"Želimo da to skinemo kao teret, a to je sastavni dio svih pregovora, da se trajno prekine i obustavi arbitraža u Vašingtonu", kaže Đokić.