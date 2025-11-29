Porez na dividendu protiv sive ekonomije?

Profit poslodavcima je netaknut, iako je stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj 10 odsto. To stvara idealan prostor za rast sive ekonomije i isplate plata u gotovini. Premijer Srpske traži način da ce tome stane u kraj.

"Najavljena je izrada kartice Republike Srpske po uzoru na Dina karticu, te formiranje koordinacionog tijela za borbu protiv sive ekonomije. Oporezivanje dividende i početak aktivnosti na optimizaciji poreske politike biće naši naredni koraci", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Dilema je, međutim, koliko bi zapravo Ta mjera smanjila sivu ekonomiju a koliko usporila investicije. U toku globalne konkurencije za kapital, svaka dodatna obaveza može uticati na poslovne planove.

"Imate zagovornike koji kažu da se na taj način jedan dio sive ekonomije generiše, sama siva ekonomija se generiše nažalost na mnoge načine ne bih rekao da bi se na ovaj način to nešto značajno povećalo, samo mislim da ima više stimulativni karakter nego destimulativno, u svakom slučaju sivu ekonomiju treba obuzdavati imaju mehanizmi i načini ali u ovom momentu mislim da nije opravdano da se uvodi oporezivanje dividende. Ukoliko dođe do povećanja odnosno do oporezivanja dividende dividende imaćete situaciju da će pojedini proizvođači početi razmišljaju da napuste ovaj teren iz prostog razloga zato što će npr. U Srbiji dobiti neku drugu subvenciju drugog karaktera koja će biti veći motiv da se premjesti sjedište kompanije", rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Zemlje u regionu već imaju takav porez dok Federacija BiH ne, što predstavlja najveću prepreku. Bez zajedničkog rješenja kapital bi se jednostavno prelijevao preko entitetske linije, smatra Srđan Amidžić.

"Ono što jeste izazov jeste da ta mjera bi morala da ide sinhronizovano sa odlukom BiH da se uvede porez na dividendu jer bi u suprotnom došlo do seljenja sjedišta firmi iz Republike Srpske u Federaciju važilo bi obrnuto kad bi se oni samostalno javili na takav korak", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Poslodavci potvrđuju da se dio sive ekonomije zaista krije u neoporezivim dividendama, ali upozoravaju da Republika Srpska ne može sama povući ovaj potez.

"Neoporezivanje dividende u trenutnom stanju u državi je jedan od najvećih izvora sive ekonomije u smislu isplate plata u gotovini i zato smo i razgovarali sa vladom da se može uvesti taj porez ukoliko će vlada preduzeti druge mjere koje će dovesti do izjednačavanja firmi na tržištu jer danas imamo firme koje 100% plaćaju porez i jedan dio firmi koji plaća na minimalac. Vlada je već u više mandata razgovarala sa Federalnom vladom i tražila uvođenje tog poreza međutim očito je da ne postoji skupštinska većina u parlamentu FBiH koja bi izglasala taj porez čime na neki način dovodi u problem i nas jer je vjerovatno nemoguće da Republike Srpske sama donese takav propis a da ne trpi posljedice", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske

Struka poručuje, porez na dividendu može biti dio rješenja, ali ne može biti jedina mjera. Potrebno je analizirati cjelokupan poreski sistem i prelazak sa oporezivanja rada na kapital, uz još snažnije kontrole.