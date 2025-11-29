Ovo je lista najbogatijih Švajcaraca: Imovina vrijedna oko 36 milijardi evra

Na prvom mjestu liste 300 najbogatijih ljudi u Švajcarskoj ostaje vlasnik luksuzne modne i parfemske kuće Šanel, Žerar Verthajmer, zajedno sa bratom Alenom, objavio je časopis "Bilan".

Njihovo bogatstvo procjenjuje se na oko 34 milijarde švajcarskih franaka (oko 36 milijardi evra), prenio je "Svis info".

Međutim, vodeći švajcarski bogataši iz porodice Verthajmer imali su "burnu godinu, pa im je liderska pozicija sada ugrožena", piše časopis "Tamedija".

Na drugom mjestu je porodica Hofman, koja kontroliše farmaceutskog giganta "Roš" iz Bazela.

Njihovo bogatstvo poraslo je sa 30 milijardi švajcarskih franaka na 31 milijardu švajcarskih franaka (oko 33 milijarde evra), prenosi Tanjug.

Među prva tri na listi prvi put se pojavljuje italijanski biznismen Andrea Pinjataro, koji je prije više od 25 godina osnovao londonsku kompaniju za finansijske programe Ion, s bogatstvom procijenjenim na blizu 28 milijardi švajcarskih franaka (oko 30 milijardi evra).