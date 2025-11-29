Logo
Raste cijena bakra, evo šta je razlog

Izvor:

Tanjug

29.11.2025

08:56

Расте цијена бакра, ево шта је разлог

Švajcarska investiciona banka UBS prognozirala je rast cijene bakra u 2026. godini, navodeći da će ovaj metal dodatno poskupjeti zbog čestih poremećaja proizvodnje u rudnicima i snažne dugoročne tražnje koju pokreću ulaganja u elektrifikaciju i energetsku tranziciju.

Prema trenutnim projekcijama, UBS je povećao ciljnu cijenu bakra za mart 2026. godine za 750 dolara, na 11.500 dolara po toni, prenosi Rojters.

Ova banka očekuje da će tržište bakra postupno prelaziti u deficit, što bi moglo podržati dalji rast cijena tokom godine.

bakar zica

Ekonomija

Kolaps na američkom tržištu bakra: Zašto nije dobro ni kad Tramp odustane od carina

Procjene za juni i septembar 2026. povećane su za po 1.000 dolara, odnosno na 12.000 i 12.500 dolara po toni.

Analitičari navode da će drugi i treći kvartal 2026. biti obilježeni povećanim pritiskom na ponudu zbog odloženih projekata i slabijih isporuka iz Latinske Amerike, prenosi Tanjug.

UBS je odredio ciljnu cijenu bakra za decembar 2026. godine na 13.000 dolara po toni, što je jedna od najvećih projekcija na tržištu i signal da banka očekuje dalji rast strateške važnosti bakra za energetsku tranziciju.

