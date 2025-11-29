Najprodavaniji proizvod na Crni petak: Rekordna onlajn potrošnja dostigla 8,6 milijardi, cifra nije konačna

Američki kupci ostvaruju rekordni Crni petak (Black Friday), pri čemu je onlajn potrošnja već dostigla 8,6 milijardi dolara do 18.30 po istočnom vremenu, a projekcije ukazuju da bi konačna cifra mogla premašiti prvobitne procjene, navodi Adobe Analitiks.

Onlajn potrošnja za Crni petak do 18.30 predstavlja rast od 9,4% u odnosu na prošlu godinu, što je nešto iznad ranije prognoze o rastu od 8,3%.

Adobe sada očekuje da će potrošači do kraja dana potrošiti između 11,7 i 11,9 milijardi dolara, što je više od prethodne procjene od 11,7 milijardi. To bi predstavljalo novi jednodnevni rekord u onlajn kupovini. Adobe je takođe utvrdio da se sve više kupaca okreće AI alatima i uslugama „Kupi sada, plati kasnije“.

Podaci su rezultat analize preko bilion posjeta maloprodajnim sajtovima u SAD, obuhvatajući 100 miliona proizvoda u 18 kategorija.

''Adobe je anketirao više od 1.000 potrošača u SAD, a gotovo polovina njih vjeruje da će najbolji popusti ove sezone stići baš na Black Friday, zbog čega mnogi kupuju prije Sajber ponedjeljka'', izjavio je Vivek Pandya, glavni analitičar u Adobe Digital Insajtu.

''S obzirom na snažnu potrošnju tokom dana, očekujemo da će konačna cifra premašiti našu prvobitnu prognozu“.

Snažan Crni petak postavlja temelje za ono što Adobe očekuje da bude Sajber nedjelja (Cyber Week) — petodnevni period od Dana zahvalnosti do Sajber ponedjeljka. Kompanija prognozira da će taj period činiti 17,2% ukupne praznične potrošnje, odnosno 43,7 milijardi dolara, što predstavlja rast od 6,3% u odnosu na prošlu godinu.

Najtraženiji proizvodi za Crni petak

Najprodavaniji artikli do sada su televizori, novi Nintendo Switch 2, Apple AirPods 4 i Oura Ring 4. Kuhinjski aparati, poput KitchenAid miksera i posuda za skladištenje, takođe se brzo prodaju, zajedno sa mašinama za pranje veša i sušenje, biciklima i koševima za košarku.

Anketa Adobea pokazala je da je 50% ispitanika planiralo da onlajn kupuje odeću i modne dodatke, zatim igračke (40%), kao i računare i elektronske uređaje (36%).

Rast potrošnje podstaknut je popustima koji su bili veći nego što su analitičari očekivali. Elektronika je imala najveća sniženja, do 29% u odnosu na redovne cijene, zatim igračke sa 28%, odjeća sa 25% i televizori sa 24%. Računari, kućni aparati, nameštaj i sportska oprema takođe su zabilježili značajna sniženja od 19% do 23%.

Kupci se okreću AI alatima i mobilnoj kupovini

Kupci sve češće koriste vještačku inteligenciju kako bi se lakše snašli u popustima i pronašli odgovarajuće proizvode. Saobraćaj ka maloprodajnim sajtovima koji potiče od AI asistenata — mjeri se klikovima na linkove preporučene od AI alata — očekuje se da poraste za 600% u odnosu na prošlu godinu.

U anketi, gotovo polovina ispitanih izjavila je da je koristila ili planira da koristi AI tokom praznične kupovine, prije svega za pronalaženje popusta, istraživanje proizvoda i preporuke.

Sve veće oslanjanje na AI dolazi dok kompanije ubrzano integrišu ovu tehnologiju u iskustvo praznične kupovine. Ranije ove nedjelje, OpenAI je predstavio novu funkciju u ChatGPT-ju koja kreira personalizovane vodiče za kupovinu postavljanjem dodatnih pitanja i pretraživanjem informacija sa interneta.

Mobilna kupovina nastavila je da dominira, čineći 58,6% dosadašnje onlajn potrošnje i generišući 5,1 milijardu dolara, što je rast od 11,3% u odnosu na prethodnu godinu. To je udio veći od prošlogodišnjeg Crnog petka, kada je mobilna kupovina činila 55% transakcija.

Usluge „Kupi sada, plati kasnije“ (BNPL) takođe su zabilježile pojačanu aktivnost — očekuje se da će ovaj način plaćanja generisati 761,8 miliona dolara tokom Crnog petka što je rast od 11% u odnosu na prošlu godinu.

Velika većina ovih kupovina na rate obavlja se preko mobilnih uređaja, koji čine 82,4% BNPL transakcija ove praznične sezone. Potrošači najčešće koriste ovaj način plaćanja za elektroniku, odjeću, igračke i namještaj.