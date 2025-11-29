Logo
Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

Tanjug

29.11.2025

11:58

0
Кинеска фирма могући нови власник Пуме
Foto: Pixabay

Kineski proizvođač sportske opreme Anta sports razmatra ponudu za preuzimanje kompanije Puma, a akcije njemačke firme su nakon ove vijesti skočile za 14 odsto.

Prema navodima anonimnih upućenih izvora, Anta sports sarađuje sa savjetnikom na procjeni ponude za Pumu i mogao bi da se udruži s privatnim investicionim fondom ukoliko odluči da ide dalje u proces, prenosi Blumberg.

Interesovanje za Pumu mogli bi da pokažu i drugi kandidati kao što je kineski Li-Ning, koji već razgovara s bankama o potencijalnom finansiranju transakcije, kao i japanski Asiks, dodaju izvori.

Firma Anta sports, koja posjeduje brendove Fila i Džek Volfskin, ove godine bilježi rast vrijednosti akcija za 10 odsto i njena tržišna vrijednost se procjenjuje na oko 31 milijardu dolara.

Njemački proizvođač sportske opreme Puma, nasuprot tome, bilježi slabije rezultate, a novi izvršni direktor Andreas Hubert koji je preuzeo funkciju u julu pokušava da sprovede restrukturalizaciju kako bi firma ponovo zabilježila rast profita.

Cilj Pume je da se vrati rastu do 2027. godine i da se etablira kao jedan od tri najveća sportska brenda na svijetu.

puma

