Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

Izvor:
Tanjug
29.11.2025
11:58
Komentari:0
Kineski proizvođač sportske opreme Anta sports razmatra ponudu za preuzimanje kompanije Puma, a akcije njemačke firme su nakon ove vijesti skočile za 14 odsto.
Prema navodima anonimnih upućenih izvora, Anta sports sarađuje sa savjetnikom na procjeni ponude za Pumu i mogao bi da se udruži s privatnim investicionim fondom ukoliko odluči da ide dalje u proces, prenosi Blumberg.
Interesovanje za Pumu mogli bi da pokažu i drugi kandidati kao što je kineski Li-Ning, koji već razgovara s bankama o potencijalnom finansiranju transakcije, kao i japanski Asiks, dodaju izvori.
Firma Anta sports, koja posjeduje brendove Fila i Džek Volfskin, ove godine bilježi rast vrijednosti akcija za 10 odsto i njena tržišna vrijednost se procjenjuje na oko 31 milijardu dolara.
Njemački proizvođač sportske opreme Puma, nasuprot tome, bilježi slabije rezultate, a novi izvršni direktor Andreas Hubert koji je preuzeo funkciju u julu pokušava da sprovede restrukturalizaciju kako bi firma ponovo zabilježila rast profita.
Cilj Pume je da se vrati rastu do 2027. godine i da se etablira kao jedan od tri najveća sportska brenda na svijetu.
