Težak udes na auto-putu, povrijeđena cijela porodica

Hitna pomoć u Beogradu sinoć je imala puno posla. Dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda, od kojih jedna teža i u njoj je povrijeđena cijela porodica.

- Noćas smo imali 97 intervencija, 18 na javnom mjestu i šest saobraćajnih nezgoda - navela je doktorka i dodala:

- Ona teža nezgoda dogodila se sinoć u 21.39 na auto-putu kod Belog Potoka. Dvije naše ekipe su intervenisale, auto je završio na krovu. Povrijeđeni su muškarac star 45 godina i žena 42. Oni su prevezeni u Urgentni centar, a dvoje djece stare 2 i 6 godina sa povredama glave u Tiršovu - navela je doktorka.

Danas se širom Srbije očekuju gužve, pa zato iz MUP-a apeluju na strpljenje.