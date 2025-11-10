Polno zlostavljao pse - snimak zgrozio sve

Zbog snimaka polnog zlostavljanja pasa, objavljenih na društvenoj mreži Telegram, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je nalog za hapšenje ruskog državljanina A.V.

On se sumnjiči krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Kako je saopštila policija, A.V. (37) je uhapšen.

Savjeti 30 odsto jeftinije grijanje preko klime? Evo kako

Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi građanina koju je on, 08.11.2025. godine, podnio u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a u kojoj je prijavio A.V. zbog se*sualnog zlostavljanja pasa.

Od njega je uzeta izjava na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio. Odjeljenje bezbjednosti Podgorica je istog dana o navedenom obavijestilo državnu tužiteljku u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Nakon što je nadležna državna tužiteljka, cijeneći dostavljene spise predmeta, kvalifikovala krivično djelo i naložila da se A.V. liši slobode, on je i uhapšen.

Osumnjičeni A.V. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonom propisanom roku. Nakon okončanja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim djelom, policija će prema A.V. preduzeti mjere i radnje shodno Zakonu o strancima u cilju udaljenja lica sa teritorije Crne Gore odnosno njegovog protjerivanja.

Republika Srpska Stanivuković o republičkim umjesto o gradskim problemima, stigao mu odgovor

"Koristimo priliku da zahvalimo građaninu na društveno odgovornom ponašanju i prijavi koju je podnio, a na osnovu koje je Policija odmah postupila, a što je u krajnjem, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, dovelo do lišenja slobode A.V", navodi se u saopštenju policije.