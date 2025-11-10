Logo
Large banner

Polno zlostavljao pse - snimak zgrozio sve

Izvor:

RTCG

10.11.2025

19:42

Komentari:

0
Полно злостављао псе - снимак згрозио све
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Zbog snimaka polnog zlostavljanja pasa, objavljenih na društvenoj mreži Telegram, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je nalog za hapšenje ruskog državljanina A.V.

On se sumnjiči krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Kako je saopštila policija, A.V. (37) je uhapšen.

дневна соба-клима- клима уређај

Savjeti

30 odsto jeftinije grijanje preko klime? Evo kako

Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi građanina koju je on, 08.11.2025. godine, podnio u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a u kojoj je prijavio A.V. zbog se*sualnog zlostavljanja pasa.

Od njega je uzeta izjava na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio. Odjeljenje bezbjednosti Podgorica je istog dana o navedenom obavijestilo državnu tužiteljku u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Nakon što je nadležna državna tužiteljka, cijeneći dostavljene spise predmeta, kvalifikovala krivično djelo i naložila da se A.V. liši slobode, on je i uhapšen.

Osumnjičeni A.V. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonom propisanom roku. Nakon okončanja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim djelom, policija će prema A.V. preduzeti mjere i radnje shodno Zakonu o strancima u cilju udaljenja lica sa teritorije Crne Gore odnosno njegovog protjerivanja.

станинуковић

Republika Srpska

Stanivuković o republičkim umjesto o gradskim problemima, stigao mu odgovor

"Koristimo priliku da zahvalimo građaninu na društveno odgovornom ponašanju i prijavi koju je podnio, a na osnovu koje je Policija odmah postupila, a što je u krajnjem, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, dovelo do lišenja slobode A.V", navodi se u saopštenju policije.

Podijeli:

Tagovi:

zlostavljanje

Psi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Svijet

Tramp prijeti Bi-Bi-Si-ju tužbom od milijardu dolara zbog navodnog uplitanja u izbore

2 h

0
Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

Fudbal

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

2 h

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Vraća se Miholjsko ljeto?

3 h

0
Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Svijet

Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

3 h

0

Više iz rubrike

Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

Hronika

Teslićki biznismeni optuženi za malverzacije ”teške” 200.000 KM

3 h

0
Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Hronika

Žena podlegla povredama: Uhapšeno lice koje je udarilo pješaka autom pa pobjeglo sa mjesta nesreće

4 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Ubio psa motornom testerom, pa pretukao ženu: Uhapšen monstrum

5 h

0
Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Hronika

Rekordna presuda: Davidoviću sedam godina zatvora za pogibiju dvije osobe

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

21

47

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

21

29

Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

21

23

Kako prepoznati hronični stres: Simptomi na koje treba obratiti pažnju

21

20

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner