Logo
Large banner

Žena podlegla povredama: Uhapšeno lice koje je udarilo pješaka autom pa pobjeglo sa mjesta nesreće

Izvor:

ATV

10.11.2025

16:58

Komentari:

0
Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Lice koje je udarilo ženu autom, a koja je od zadobijenih povreda preminula, uhapšeno je danas u Bijeljini.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, danas 10.11.2025. godine lišili su slobode lice inicijala D.S. sa područja grada Bijeljina zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Ugrožavanje javnog saobraćaja“ i „Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi“, navode iz PU Bijeljina.

Na lokalnom putu u mjestu Batković, grad Bijeljina, juče 09. novembra 2025. godine oko 16,50 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

saobraćajna nezgoda uvidjaj policija rs

Hronika

Policija traga za vozačem koji je usmrtio ženu u Bijeljini

"U nezgodi je učestvovalo nepoznato putničko motorno vozilo i vozač koji se udaljio sa lica mjesta i pješak lice D.S. sa područja grada Bijeljina koje je od zadobijenih povreda smrtno stradalo.Brzim i efikasnim operativnim radom na terenu, policijski službenici identifikovali su i lišili slobode osumnjičeno lice D.S. od koga je privremeno oduzet putnički automobil marke „Golf“ sa oštećenjima, a za koji postoje osnovi sumnje da je osumnjičeno lice upravljalo navedenim vozilom u saobraćajnoj nezgodi", saopšteno je iz PU Bijeljina.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica D.S. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Ubio psa motornom testerom, pa pretukao ženu: Uhapšen monstrum

3 h

0
Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Hronika

Rekordna presuda: Davidoviću sedam godina zatvora za pogibiju dvije osobe

3 h

0
Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Hronika

Potvrđena presuda: Brata Rusmira polio benzinom i zapalio

4 h

0
Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

Hronika

Restoran "Brajlović" predmet zloupotrebe položaja

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

07

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

18

57

Centralne vijesti, 10.11.2025.

18

56

Vraća se Miholjsko ljeto?

18

51

Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

18

49

Više naselja u Banjaluci i Laktašima bilo bez struje, ovo je razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner