Žena podlegla povredama: Uhapšeno lice koje je udarilo pješaka autom pa pobjeglo sa mjesta nesreće

Lice koje je udarilo ženu autom, a koja je od zadobijenih povreda preminula, uhapšeno je danas u Bijeljini.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, danas 10.11.2025. godine lišili su slobode lice inicijala D.S. sa područja grada Bijeljina zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Ugrožavanje javnog saobraćaja“ i „Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi“, navode iz PU Bijeljina.

Na lokalnom putu u mjestu Batković, grad Bijeljina, juče 09. novembra 2025. godine oko 16,50 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

"U nezgodi je učestvovalo nepoznato putničko motorno vozilo i vozač koji se udaljio sa lica mjesta i pješak lice D.S. sa područja grada Bijeljina koje je od zadobijenih povreda smrtno stradalo.Brzim i efikasnim operativnim radom na terenu, policijski službenici identifikovali su i lišili slobode osumnjičeno lice D.S. od koga je privremeno oduzet putnički automobil marke „Golf“ sa oštećenjima, a za koji postoje osnovi sumnje da je osumnjičeno lice upravljalo navedenim vozilom u saobraćajnoj nezgodi", saopšteno je iz PU Bijeljina.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica D.S. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.