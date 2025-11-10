Logo
Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Извор:

АТВ

10.11.2025

09:43

Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Бијељинска полиција трага за непознатим возачем који је аутомобилом усмртио жену Д.С. (66) и побјегао с мјеста несреће!

Трагедија се догодила јуче око 16.50 часова у мјесту Батковићи код Бијељине, када је аутомобил налетио на пјешака који се кретао путем.

”У незгоди је учествовало непознато путничко моторно возило и возач који се удаљио са лица мјеста и пјешак Д.С. са подручја града Бијељина која је од задобијених повреда подлегла”, саопштила ПУ Бијељина.

Додају да су увиђај на мјесту несреће извршили полицијски службеници ПУ Бијељина у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

”Полицијски службеници ПУ Бијељина предузимају све мјере и радње у циљу проналаска лица и возила које је учествовало у саобраћајној незгоди”, наводе у полицији.

