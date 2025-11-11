NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača u protekloj nedjelji u NBA ligi.

Srpski košarkaš je prošle nedjelje imao učinak sa prosjekom od 31,3 poena, 11,3 skokova i 13,3 asistencija.

Denver nije znao za poraz prošle nedjelje, pa imao skor od 4/0.

Ovo je prvi put da je Jokić dobio ovakvu nagradu ove sezone.

Što se tiče istočne konferencije, igrač nedjelje je zvijezda Detroit Pistonsa Kejd Kaningem, koji je prosječno bilježio 31 poen, uz 3,3 skoka i 9,8 asistencija.

Kao što je bio slučaj sa Denverom, tako i Detroit nije imao poraz u prošloj nedjelji.