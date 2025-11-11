Logo
NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

Izvor:

ATV

11.11.2025

08:22

НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО
Foto: Tanjug/AP

Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača u protekloj nedjelji u NBA ligi.

Srpski košarkaš je prošle nedjelje imao učinak sa prosjekom od 31,3 poena, 11,3 skokova i 13,3 asistencija.

Denver nije znao za poraz prošle nedjelje, pa imao skor od 4/0.

Ovo je prvi put da je Jokić dobio ovakvu nagradu ove sezone.



Tenis

Đoković o Sinerovom doping skandalu: Taj oblak...

Što se tiče istočne konferencije, igrač nedjelje je zvijezda Detroit Pistonsa Kejd Kaningem, koji je prosječno bilježio 31 poen, uz 3,3 skoka i 9,8 asistencija.

Kao što je bio slučaj sa Denverom, tako i Detroit nije imao poraz u prošloj nedjelji.

