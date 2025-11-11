Logo
U raciji pronađeno oružje kod tinejdžera iz BiH

Agencije

11.11.2025

08:17

0
U raciji berlinske policije tokom vikenda, zaplijenjeno je više opasnih predmeta prilikom provjera zabrane oružja.

Policajci su pronašli ersoft pištolj kod 16-godišnjeg bh. državljanina.

Isti je odmah zaplijenjen.

Takođe, dvadesetogodišnji Nijemac nosio je pištolj za ispaljivanje lažne municije i borbeni nož.

Policija je oduzela sve oružje, piše "Berlin Morningpost".

