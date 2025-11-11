U raciji pronađeno oružje kod tinejdžera iz BiH

Izvor:
Agencije
11.11.2025
08:17
Komentari:0
U raciji berlinske policije tokom vikenda, zaplijenjeno je više opasnih predmeta prilikom provjera zabrane oružja.
Policajci su pronašli ersoft pištolj kod 16-godišnjeg bh. državljanina.
Isti je odmah zaplijenjen.
Zanimljivosti
Zašto je Natalijina Ramonda obilježje Dana primirja?
Takođe, dvadesetogodišnji Nijemac nosio je pištolj za ispaljivanje lažne municije i borbeni nož.
Policija je oduzela sve oružje, piše "Berlin Morningpost".
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu