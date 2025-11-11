Logo
Otkriveno ko stoji iza sabotaže Sjevernog toka 1 i 2?

Izvor:

Mondo.rs

11.11.2025

08:12

Komentari:

0
Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?
Foto: Tanjug / AP

Njemački istražitelji imaju informacije i dokaze da grupa Ukrajinaca stoji iza eksplozije gasovoda Sjeverni tok 1 i 2, piše "Vol Strit Žurnal".

Američki list se poziva na informacije njemačkih istražnih organa. Navodi se da je grupa Ukrajinaca navodno djelovala pod komandom tadašnjeg vrhovnog komandanta, generala Valerija Zalužnog.

Небензја

Svijet

Nebenzja: Zapad shvata da ne može poraziti Rusiju preko Ukrajine

Cilj sabotaže navodno je bio da se smanje ruski prihodi od energenata i da se presjeku ekonomske veze Ruske Federacije i Njemačke. Njemačko tužilaštvo i istražitelji su pratili tragove poput kompanija za iznajmljivanje brodova, telefonskih brojeva i registarskih oznaka.

Istražitelji su prikupili dovoljno dokaza za izdavanje naloga za hapšenje trojice vojnika iz specijalne jedinice i četvorice ronilaca. Kao ključni dokaz se navodi crno-bijela fotografija sa saobraćajne kamere u Njemačkoj.

Na njoj se vidi lice ukrajinskog ronioca kog je policija identifikovala pomoću softvera za prepoznavanje lica.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas

Pronašli su sve njegove profile na društvenim mrežama i tako su uspjeli da lociraju i otkriju i ostale osumnjičene.

Istražitelji su pratili identifikovanog ronioca do Poljske. On je kasnije prevezen u automobilu marke "BMW" sa diplomatskim tablicama u Ukrajinu, a vozilom je upravljao vojni ataše u Varšavi.

Ko je komandant ove diverzantske grupe?

Potraga za komandantom je dugo trajala i on je lociran u Italiji nakon opširne istrage.

Istražitelji su dobili kopiju njegovog pasoša i identifikovali su ga kao Serhija K (46), veterana Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU).

Ovoj specijalnoj jedinici pridružio se prvog dana kada je počeo sukob u Ukrajini (24. februar 2022. godine) i komandovao je jedinicom protivvazdušne odbrane (PVO) od Kijeva.

Sjeverni tok

Sjeverni tok 2

