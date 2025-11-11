Kada perete zimsku jaknu ubacite samo jednu stvar u veš mašinu i biće kao nova

Iskusne domaćice otkrile su sjajan trik za pranje perjanih jakni. Postupak je krajnje jednostavan, a ako se pridržavate svih uputstava, grudvice perja se neće pojaviti – čak i kada perete zimsku jaknu kod kuće.

Na etiketama pojedinih jakni jasno piše da nisu pogodne za pranje u veš mašini i da ih treba nositi na hemijsko čišćenje. Ipak, kod nekih modela dozvoljeno je i ručno i mašinsko pranje. Problem nastaje jer se tokom pranja u mašini perje često zgrudva, što znatno otežava sušenje i može pokvariti izgled jakne.

Za ovu situaciju žene imaju provjeren trik – jednostavan, ali izuzetno efikasan.

Jedna djevojka postavila je pitanje kako da pravilno održava svoju zimsku jaknu jer joj se prilikom pranja u mašini na 30 stepeni potpuno „izgrudvala“ i „izduvala“. Evo koji savjet je dobila.

– Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice, to je pravilo. Čak i na jednoj jakni iz Amerike na etiketi na unutrašnjoj strani stoji detaljno objašnjenje. Kasnije ide u sušilicu sa sve tim lopticama (možete ovaj korak i preskočiti ako nemate sušilicu), i bude sasvim normalnog oblika kad se osuši, kao i prije pranja – napisala je jedna korisnica foruma ana.rs, a mnoge su se odmah složile da ovaj trik zaista „radi“.

„Rastrese perje i jakna bude u početnom stanju kad se izvadi iz mašine i osuši. Ne skupljaju se gromuljice kao kada se pere bez loptica“, pojasnila je druga članica.

Pored teniskih loptica bez kojih više nećete nikad prati zimske jakne, evo još nekoliko korisnih savjeta.

Nemojte prati više jakni odjednom

Perjana jakna se tokom pranja naduje i zauzme većinu prostora unutar bubnja stoga nemojte prepuniti mašinu i perite samo jednu jaknu.

Ne koristite klasični deterdžent

Poželjno je da jakne od perja perete s tečnim deterdžentom za osjetljivo rublje ili specijalizovanim deterdžentom za ovaj tip odjeće.

Program za osjetljivo rublje

Svaka mašina ima drugačije programe, ali za pranje jakni od perja uvijek birajte one za osjetljivo rublje tokom kojeg temperatura vode ne prelazi 30 ili 40 stepeni.

Izbjegavajte centrifugu

Jakne od perja ne morate da perete više od jednom ili maksimalno dva puta godišnje, a kada ih perete nemojte koristiti centrifugu.

Ako perete zimsku jaknu kod kuće, ne morate da brinete zbog grudvica perja i otežanog sušenja. Uz jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice, jakna će zadržati svoj oblik, ostati mekana i izgledati kao nova. Pridržavanje ovih smjernica štedi vrijeme, novac i produžava vijek vašeg omiljenog zimskog komada.