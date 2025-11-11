Logo
Large banner

Kada perete zimsku jaknu ubacite samo jednu stvar u veš mašinu i biće kao nova

Izvor:

Krstarica

11.11.2025

07:54

Komentari:

0
Када перете зимску јакну убаците само једну ствар у веш машину и биће као нова
Foto: Pexels

Iskusne domaćice otkrile su sjajan trik za pranje perjanih jakni. Postupak je krajnje jednostavan, a ako se pridržavate svih uputstava, grudvice perja se neće pojaviti – čak i kada perete zimsku jaknu kod kuće.

Na etiketama pojedinih jakni jasno piše da nisu pogodne za pranje u veš mašini i da ih treba nositi na hemijsko čišćenje. Ipak, kod nekih modela dozvoljeno je i ručno i mašinsko pranje. Problem nastaje jer se tokom pranja u mašini perje često zgrudva, što znatno otežava sušenje i može pokvariti izgled jakne.

аутопут

Društvo

Nesmetano odvijanje saobraćaja, oprez na dionicama kroz usjeke

Za ovu situaciju žene imaju provjeren trik – jednostavan, ali izuzetno efikasan.

Jedna djevojka postavila je pitanje kako da pravilno održava svoju zimsku jaknu jer joj se prilikom pranja u mašini na 30 stepeni potpuno „izgrudvala“ i „izduvala“. Evo koji savjet je dobila.

– Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice, to je pravilo. Čak i na jednoj jakni iz Amerike na etiketi na unutrašnjoj strani stoji detaljno objašnjenje. Kasnije ide u sušilicu sa sve tim lopticama (možete ovaj korak i preskočiti ako nemate sušilicu), i bude sasvim normalnog oblika kad se osuši, kao i prije pranja – napisala je jedna korisnica foruma ana.rs, a mnoge su se odmah složile da ovaj trik zaista „radi“.

ilu-vocap-28082025

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi opciju slanja poruka između različitih platformi

„Rastrese perje i jakna bude u početnom stanju kad se izvadi iz mašine i osuši. Ne skupljaju se gromuljice kao kada se pere bez loptica“, pojasnila je druga članica.

Pored teniskih loptica bez kojih više nećete nikad prati zimske jakne, evo još nekoliko korisnih savjeta.

Nemojte prati više jakni odjednom

Perjana jakna se tokom pranja naduje i zauzme većinu prostora unutar bubnja stoga nemojte prepuniti mašinu i perite samo jednu jaknu.

илу-кафа-02102025

Zdravlje

Svako jutro dodajte ovo u kafu i bićete puni energije cijeli dan

Ne koristite klasični deterdžent

Poželjno je da jakne od perja perete s tečnim deterdžentom za osjetljivo rublje ili specijalizovanim deterdžentom za ovaj tip odjeće.

Program za osjetljivo rublje

Svaka mašina ima drugačije programe, ali za pranje jakni od perja uvijek birajte one za osjetljivo rublje tokom kojeg temperatura vode ne prelazi 30 ili 40 stepeni.

Izbjegavajte centrifugu

Jakne od perja ne morate da perete više od jednom ili maksimalno dva puta godišnje, a kada ih perete nemojte koristiti centrifugu.

srbija zastava

Društvo

Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

Ako perete zimsku jaknu kod kuće, ne morate da brinete zbog grudvica perja i otežanog sušenja. Uz jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice, jakna će zadržati svoj oblik, ostati mekana i izgledati kao nova. Pridržavanje ovih smjernica štedi vrijeme, novac i produžava vijek vašeg omiljenog zimskog komada.

Podijeli:

Tagovi:

veš mašina

jakna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Превозио путнике, па се закуцао у док терминала: Броје се повријеђени

Svijet

Prevozio putnike, pa se zakucao u dok terminala: Broje se povrijeđeni

2 h

0
Славимо Светог преподобног Аврамија Затворника: Вјерује се да треба истрпјети све недаће

Društvo

Slavimo Svetog prepodobnog Avramija Zatvornika: Vjeruje se da treba istrpjeti sve nedaće

2 h

0
Тајфун Филипини

Svijet

Najmanje 18 osoba poginulo u tajfunu koji je pogodio Filipine, oluja ide ka Tajvanu

2 h

0

Više iz rubrike

30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Savjeti

30 odsto jeftinije grijanje preko klime? Evo kako

14 h

0
Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

Savjeti

Trikovi pomoću kojih će se računi za struju drastično smanjiti

20 h

0
Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице

Savjeti

Ako imate problema sa štitom žlezdom izbjegavajte ove namirnice

22 h

0
Јапанска метода прања косе гарантује бујност и сјај

Savjeti

Japanska metoda pranja kose garantuje bujnost i sjaj

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

09

57

Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner