Čuda tehnologije uz koja smo odrastali 90-ih - danas potpuno nepojmljiva tinejdžerima

01.12.2025

Danas tinejdžeri uspješno „plivaju“ u društvenim mrežama, TikTok tutorijalima i emotikonima, ali da ih stavite pred stari fiksni telefon ne bi znali da ga koriste.

Nema ni potrebe, živimo u 21. vijeku, kad nije potrebno visiti kroz prozor s antenom u ruci da bi se popravila slika na TV ekranu ili čekati cijeli dan uz kasetofon da na radio stanici puste novi hit, piše Nova.rs.

Međutim, svima koji su odrastali devedesetih na Balkanu vjerovatno je već zaigrao osmijeh na te (iz današnje perspektive urnebesne) situacije koje su činile svakodnevicu svakog klinca zatečenog na prelazu iz analognog u digitalno doba. A ima ih još dosta.

U momentu kad audio kasete ponovo postaju kul, pokušali smo da se prisjetimo još nekih stvari koje današnjim klincima uopšte ne bi bile jasne, a tad su bile normalne.

Fiksni telefon

Glavno sredstvo komunikacije, obično na centralnom mjestu u stanu, tako da cijela porodica može da čuje s kim i šta pričaš.

Kasete

Niko ne može da zamisli očaj kad se traka na kaseti umrsi dok s radija pokušavaš da snimiš svoju omiljenu pjesmu.

Vokmen

Simbol slobode. I najveća potrošnja baterija u domaćinstvu.

Video klub

Mjesto gdje biraš film sat vremena, a onda uzmeš onaj koji si gledao već tri puta. I uvijek zaboraviš da premotaš VHS prije nego što je vratiš.

Flopi diskete

Igrica u 12 dijelova. Jedna disketa ne radi. Instalacija otkazana. Ti pred nervnim slomom.

Dial-up internet

Interne veza koju smo nekada i satima uspostavljali. Usput blokira telefon i zvoni kao svemirski brod. Na treptaj se prekine, pa moraš ispočetka.

TV program iz novina

Želiš da gledaš nešto? E pa, to moraš da planiraš. Nema ''vrati unazad“, nema ''nađi na netu“.

Papirne karte za bus

Kartonska ''pantljičara“ od 12 vožnji, svaku otkucavaš na aparatu – a taj zvuk pamtiš zauvijek.

Igraonice

U podrumu iznajmiš Segu na sat vremena. Iza tebe čeka još 10 njih.

Tamagoči

Imaginarni kućni ljubimac koji umre jer si zaboravio da ga nahraniš.

