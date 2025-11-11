Više banjalučkih ulica danas bez struje

Zbog radova na održavanju elektromreže danas će doći do redukcije u isporuci električne energije u pojedinim dijelovima Banjaluke, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Od devet do 11 časova dio ulice Majke Jevrosime, kao i dijelovi ulica Prvog krajiškog proleterskog bataljona, Dr Danice Perović, Četvrtog krajiškog partizanskog odreda i Zdravka Dejanovića, te dijelovi naselja Česma i Krmarice.

Od 11.30 do 13.30 časova dijelovi ulica Dr Jovana Raškovića, Koste Majkića i Dvanaest beba, kao i dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Davida Štrpca, Fruškogorska i Ilije Garašanina.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje danas

Od 11.30 do 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja i ulica Tešana Podrugovića, Stanka Božića, Siniše Mijatovića, Carigradska i Braće Kavića, te Krčamrice.

Od devet do 14:30 dio naselja Agino Selo i Bočac.

Do devet do 13 dio ulica Prvog krajiškog koripusa i Svetozara Markovića.

Od devet do 12 časova bez struje će biti dijelovi ulica Dositeja Obradovića, Jevrejska, Kralja Alfonsa XIII, Milana Rakića, Novice Cerovića, Save Kovačevića, Srpska, Vase Glušca i Gundulićeva br. 9.