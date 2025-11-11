Više banjalučkih ulica danas bez struje

Izvor:
ATV
11.11.2025
08:12
Komentari:0
Zbog radova na održavanju elektromreže danas će doći do redukcije u isporuci električne energije u pojedinim dijelovima Banjaluke, saopšteno je iz Elektroprivrede.
Od devet do 11 časova dio ulice Majke Jevrosime, kao i dijelovi ulica Prvog krajiškog proleterskog bataljona, Dr Danice Perović, Četvrtog krajiškog partizanskog odreda i Zdravka Dejanovića, te dijelovi naselja Česma i Krmarice.
Od 11.30 do 13.30 časova dijelovi ulica Dr Jovana Raškovića, Koste Majkića i Dvanaest beba, kao i dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Davida Štrpca, Fruškogorska i Ilije Garašanina.
Društvo
Kakvo nas vrijeme očekuje danas
Od 11.30 do 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja i ulica Tešana Podrugovića, Stanka Božića, Siniše Mijatovića, Carigradska i Braće Kavića, te Krčamrice.
Od devet do 14:30 dio naselja Agino Selo i Bočac.
Do devet do 13 dio ulica Prvog krajiškog koripusa i Svetozara Markovića.
Od devet do 12 časova bez struje će biti dijelovi ulica Dositeja Obradovića, Jevrejska, Kralja Alfonsa XIII, Milana Rakića, Novice Cerovića, Save Kovačevića, Srpska, Vase Glušca i Gundulićeva br. 9.
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
20 h0
Banja Luka
21 h0
Banja Luka
23 h0
Najnovije
Najčitanije
10
04
10
03
10
01
09
59
09
57
Trenutno na programu