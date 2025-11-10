Loša distributivna mreža ugrožava redovno snabdijevanja grijanjem u Banjaluci

Mjesec dana je prošlo od početka sezone grijanja. Prvi problemi su se već pojavili na distributivnoj mreži, poručuju iz Eko toplane.

Iz sezone u sezonu, kažu, stanje je sve gore. Instalacije unutar banjalučkih zgrada su dotrajale i stare su i do 50 godina. U zgradi u banjalučkom naselju Obilićevo nalazi se kvar koji ometa normalno funkcionisanje distributivne mreže što ugrožava redovno snabdijevanje građana grijanjem.

"Kao što vidite nalazimo se u jednom podrumu u banjalučkom naselju Obilićevu u kojem možete da vidite stanje kućnih instalacija koje su stare 50 i više godina u koje očigledno nikakva sredstva nisu ulagana više godina", kaže Dušan Rodić, Eko toplane Banja Luka.

Iz Eko toplane su objasnili da su njihove obaveze da saniraju kvarove do ulaznih ventila, dok je sve ostalo su na Zajednici etažnih vlasnika. U poslednjih nekoliko godina sredstva koja bi trebalo da se izdvajaju nema. Kažu, uputili su apel nadležnima iz Gradske uprave više puta.

"U zadnjih nekoliko sezona ništa u budžetu grada nije izdvojeno za sanaciju to jest rekonstrukciju. Tako da mi imamo ulaskom u sezonu imamo više havarijskih stanja gdje ne možemo istovremeno stići da odgovorimo..ne reagujemo blagovremeno zbog katastrofalnog stanja distributivne mreže", kaže Rodić.

Iz Gradske uprave priznaju da postoji problem i da bi trebalo više da se ulaže u distributivnu mrežu, ali se ograđuju da je problem u skupštinskoj većini koja nije usvojila budžet u više navrata.

"Ima smisla da trebamo da ulažemo u distributivnu mrežu..predložene su tri odluke koje nisu prošle skupštinsku većinu", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke.

Predsjednik Skupštine Grada Banja Luka tvrdi da je to čista manipulativna laž, jer je, tvrdi Ljubo Ninković skupštinska većina svake godine usvajala sve nacrte i odobravala budžete.

"Apsolutna je laž da gradonačelnik nije mogao usvajati nacrte i prijedloge dokaz tome nijedne godine gradonačelnik nije prenio sredstva u drugu godinu potrošio je skoro milijardu", kaže Ljubo Ninković, predsjednik skupštine grada Banjaluka.

Eko toplane nastavljaju da angažuju interventne timove koji su svakodnevno na terenu. Ipak, s obzirom na veliki broj kvarova i problema na mreži, problem su kratki rokovi za uspostavljanje urednog režima isporuke toplotne energije.