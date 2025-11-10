Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

Poslije bolova koje je osjetio, Vilbekin je pregledan i otkriven je edem u hrskavici desnog koljena, a liječenje je započeto", navodi se na sajtu kliba.

Turski mediji su prenijeli da će Vilbekin (32) pauzirati najmanje mjesec dana, što znači da neće da igra za Fenerbahče ni protiv Partizana, 21. novembra u Areni, u meču 12. kola Evrolige.

Vilbekin ove sezone u prosjeku belježi devet poena po meču.

Fenerbahče je trenutno 13. na tabeli Evrolige sa četiri pobjede i pet poraza.