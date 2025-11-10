Logo
Large banner

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

Izvor:

Agencije

10.11.2025

16:27

Komentari:

0
Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану
Foto: Tanjug / AP

Košarkaš Fenerbahčea Skoti Vilbekin pauziraće najmanje mesec dana zbog povrede koljena desne noge.

Poslije bolova koje je osjetio, Vilbekin je pregledan i otkriven je edem u hrskavici desnog koljena, a liječenje je započeto", navodi se na sajtu kliba.

Turski mediji su prenijeli da će Vilbekin (32) pauzirati najmanje mjesec dana, što znači da neće da igra za Fenerbahče ni protiv Partizana, 21. novembra u Areni, u meču 12. kola Evrolige.

Vilbekin ove sezone u prosjeku belježi devet poena po meču.

Fenerbahče je trenutno 13. na tabeli Evrolige sa četiri pobjede i pet poraza.

Podijeli:

Tagovi:

KK Partizan

Fenerbahče

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Обрадовић: Монако има квалитетан тим, побједе најбољи лијек за излазак из кризе

Košarka

Obradović: Monako ima kvalitetan tim, pobjede najbolji lijek za izlazak iz krize

1 h

0
Малик Рори

Košarka

Amad Rori novi igrač KK Igokea

6 h

0
Умрла легенда америчке и свјетске кошарке

Košarka

Umrla legenda američke i svjetske košarke

9 h

0
Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном

Košarka

Jokić nezaustavljiv: Novi tripl-dabl za pobjedu nad Indijanom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner