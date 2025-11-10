Umrla legenda američke i svjetske košarke

Vilkens je bio istinska ikona i legenda američke, ali i svjetske košarke, a čak tri puta bio je uvršten u Nejsmitovu "Kuću slavnih"!

Prvi put to je bilo 1989. godine kao legendarni plejmejker i najbolji asistent lige, potom 1998. kao slavni trener i osvajač titule sa Sijetl Supersoniksima 1879. Na kraju, 2010. i kao član stručnog štaba Drim tima okupljenog za Olimpijske igre u Barseloni 1992, koji je postao olimpijski šampion.

Igrao je za Sent Luis Hokse, današnju Atlantu, potom i za Sijetl, Klivlend i Portland, a osam puta je bio učesnik Ol-stara. Najbolji asistent lige bio je 1970. godine.

Trener je postao još u igračkim danima, bio je i na terenu i klupi u Sijetlu i Portlandu, a onda je Supersoniksima doneo jedinu titulu kao šef stručnog štaba. Vodio je i Klivlend, Atlantu, Toronto i Njujork Nikse.

Istinska legenda

Rođen je u Bruklinu, otac mu je bio Amerikanac, a majka Irkinja i krajem pedesetih bio je jedan od najvećih košarkaških talenata i igrao je za koledž Providens.

Prije tri godine uvršten je među najvećih 15 trenera svih vremena, a bio je i selektor SAD u Atlanti 1996. godine kada je "drim tim" u finalu savladao Jugoslaviju.

Bilo je to kultno finale u kojem je oslabljena SR Jugoslavija bez povređenog Zorana Savića odigrala ravnopravno do poluvremena predvođena maestralnim Žarkom Paspaljem, ali je Amerika prelomila i slavila sa 95:69.

Kod Amerikanaca su se tada istakli Dejvid Robinson sa 28 poena, Redži Miler sa 20 i Peni Hardavej sa 17, dok su kod naše reprezentacije poene ubacili Žarko Paspalj (19), Saša Đorđević i Dejan Bodiroga po 13, Predrag Danilović (9), Saša Obradović (6), Vlade Divac i Željko Rebrača po četiri, a Dejan Tomašević jedan.

"Razgovarali smo o tome poslije utakmice i moram da budem iskren sa vama. Ne postoji koledž tim koji bi mogao da pobedi Jugoslaviju. Ne postoji ni tim koji bi mogao da pobjedi Litvaniju. Ne mislim da bi bilo koji od njih pobedio i Argentinu, s obzirom na način na koji igraju. Morate tim ljudima odati poštovanje. Stotinu puta su bolji nego 1992. nadam se da je svet to video. Njihove akcije, odbranu, šuteve. Izašli su na teren i takmičili su se. Nisu se pojavili ovde samo da bi učestvovali - rekao je Vilkens poslije legendarnog finala.

NBA liga odala počast

Adam Silver, komesar NBA lige, oglasio se zbog Vilkensa.

"Leni Vilkens je predstavljao ono najbolje što NBA ima, kao igrač iz Kuće slavnih, trener iz Kuće slavnih i jedan od najpoštovanijih ambasadora igre. Toliko da je, prije četiri godine, Leni dobio jedinstveno priznanje da bude imenovan za jednog od 75 najvećih igrača i 15 najvećih trenera svih vremena u ligi. Ipak, još impresivnije od Lenijevih košarkaških dostignuća - koja su uključivala dvije zlatne olimpijske medalje i jednu NBA titulu - bila je njegova posvećenost tome da služi drugima, posebno u njegovoj voljenoj zajednici u Sijetlu, gdje danas stoji njegova statua. Uticao je na živote bezbroj mladih ljudi, kao i generacija igrača i trenera koji su Lenija smatrali ne samo sjajnim saigračem ili trenerom, već i izuzetnim mentorom koji je vodio s integritetom i pravom klasom", istakao je Silver.

Zanimljivo je i da je Leni Vilkens sa 1.332 pobjede u ligaškom dijelu sezone treći na vječnoj listi trenera, a ispred njega su samo Greg Popovič i Don Nelson.

