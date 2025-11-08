Logo
Partizan raskinuo ugovor sa igračem: Nikako mu nije išlo

Izvor:

Kurir

08.11.2025

11:15

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP

Ife Lundberg je napustio Partizan, zvanično je saopštio klub iz Humske.

"Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-bijelima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere", napisao je Partizan u objavi kojom se zvanično oprostio od odličnog beka.

адриа

Emisije

Adria Sport Konferencija: Sport i biznis

Podsjećamo, Željko Obradović je precrtao iskusnog košarkaša i aktivno se radilo da mu pronađu novu sredinu u prethodnom periodu. U priču je ušao Makabi iz Tel Aviva i očekuje se da Lundberg bude uskoro promovisan u Izraelu.

Lundberg je u Partizan stigao iz Virtusa, ali na nijednog momenata nije opravdao povjerenje čelnika i trenera crno-bijelih, pa je razlaz bio neminovan.

Nije bila sporna želja danskog asa, međutim, nikako mu nije išlo. Nije se uklopio u sistem, iako je dobijao iznova šanse.

(Kurir)

KK Partizan

