AI pjevačica Ksanija Mone potpisala milionski ugovor

Izvor:

Sputnjik

10.11.2025

07:18

Микрофон студио пјевање
Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Vještačka inteligencija sve više prodire u našu svakodnevicu, a sada je i zvanično osvojila muzičke liste. AI pjevačica, Ksanija Mone, postala je prva umjetnica koja je u potpunosti pokretana vještačkom inteligencijom i koja je zaradila dovoljno radijskog emitovanja da njene pjesme uđu na Bilbordove liste, čineći istoriju muzičke industrije.

Mone se pojavila na više Bilbordovih lista od svog debija u ljeto 2025, uključujući Hot Gospel Songs sa Let Go, Let God i Hot R&B pesme sa How Was I Supposed to Know.

Ko je zapravo Ksanija Mone?

Profil umjetnice na Epl muziku opisuje je kao „AI figuru predstavljenu kao savremeni R&B vokal u ekspresivnom, crkvenom stilu. Iza projekta stoji Teliša Niki Džons, pjesnikinja iz Misisipija, koja piše tekstove koje Mone izvodi uz pomoć programa Suno, muzičkog generatora zasnovanog na vještačkoj inteligenciji.

U avgustu je Mone objavila album Unfolded sa 24 pjesme, a već u septembru je uslijedio EP sa sedam pjesama pod nazivom Peaces left behind.

Nova granica ili prijetnja ljudskom stvaralaštvu?

Dok Holivud i muzička industrija sa zabrinutošću posmatraju uspon umjetnika vještačke inteligencije, čini se da je publika otvorenija, o čemu svjedoči njenih više od 146.000 pratilaca na Instagramu*. Njeni predstavnici hvale njen „glatki, duševni zvuk” i „izvedbu nalik na čovjeka”.

Menadžer Romel Marfi insistira da cilj nije da se zamijene ljudski umjetnici, piše Si-En-En.

„AI ne zamjenjuje umetnika. To uopšte nije naš cilj. Ne umanjuje kreativnost i ne oduzima ljudsko iskustvo", rekao je Marfi.

„To je nova granica i, kao i kod svake promjene, neki ljudi su prijemčivi, a neki suzdržani.“

Muzičari u strahu

S druge strane, pravi muzičari ne kriju zabrinutost. U sada izbrisanom TikTok video snimku, pjevačica Kelani se oglasila o ugovoru koji je potpisala Mone.

„Postoji AI R&B umjetnik koji je upravo potpisao ugovor vrijedan više miliona dolara… a ta osoba ne radi nikakav posao“, rekla je ona.

„Ovo je van naše kontrole“

Pjevačica je dodala: „Ništa i niko na Zemlji nikada neće moći da mi opravda vještačku inteligenciju. Bilbord izvještava da je najmanje šest umjetnika sa vještačkom inteligencijom debitovalo na njihovim listama u posljednjih nekoliko mjeseci.

„Taj broj bi mogao biti još veći, jer je postalo sve teže reći ko ili šta pokreće AI – i u kojoj mjeri“, navodi se u publikaciji.

Menadžer Marfi ne vidi problem i upoređuje cijelu situaciju sa muzikom Majkla Džeksona i Prinsa.

„Obojica imaju kataloge muzike koji se protežu decenijama do danas. Mladi ljudi i dalje slušaju te pjesme iako više nisu među nama. Oni su povezani sa svojom muzikom iako nikada nisu bili na koncertu“, rekao je Marfi.

„Muzika takođe mora da evoluira. Moramo samo da zadržimo svoj integritet, da budemo svjesno autentični i da guramo muziku u svijet.“

(Sputnjik)

Tag:

Vještačka inteligencija

