Zašto je Natalijina Ramonda obilježje Dana primirja?

Natalijina ramonda je simbol Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, obilježavanog 11. novembra u Srbiji, koji predstavlja stradanje, ali i vaskrsenje i pobjedu srpskog naroda.

U pitanju je endemska biljka centralnog Balkana koja ima snažnu simboliku za Srbe zbog istorijskih događaja.

Natalijina ramonda predstavlja i simbol Dana primirja u Prvom svjetskom ratu. U Srbiji je ovaj ljubičasti cvijet zakonom zaštićen kao prirodna rijekost, a nalazi se i na spisku ugroženih i endemičnih biljaka Evrope.

Cvijet Natalijina ramonda ima poseban značaj za Srbe, koji se krije u istorijskim dešavanjima. Ramonda raste na području Kajmakčalana, gdje se odigrala jedna od najvažnijih bitaka u Prvom svjetskom ratu, kada je srpska vojska 1916. godine odnijela važnu pobjedu.

Ovaj cvijet, poznat kao "cvijet feniks", može da preživi i oživi i kada je potpuno osušen, što simbolizuje opstanak srpske države nakon teških iskušenja i ogromnih ljudskih gubitaka tokom rata. Amblem Dana primirja kombinuje stilizovani prikaz ovog cvijeta sa lentom Albanske spomenice.