Ako namažete ovo na mjesto gdje nanosite parfem, miris će trajati satima

11.11.2025
08:29
Komentari:0
I najskuplji parfemi imaju svoje ograničeno trajanje na koži, a ono rijetko prelazi osam sati.
Ako probate ovaj stari, dobri trik, mogli biste da se iznenadite trajanjem svog omiljenog mirisa.
Košarka
NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO
Svi znamo onaj osjećaj kada nanesemo omiljeni parfem, koji nije bio jeftin, a nakon sat-dva shvatimo da više ne mirišemo ni u tragovima onako kako smo željeli.
Čak i najkvalitetniji parfemi isparavaju, neki čak prilično brzo, dok ima i mirisa koji se duže zadržavaju na koži, ali nam se uvijek čini da je to prekratko. Srećom, postoje načini da trajanje parfema produžimo.
Jedan od najjednostavnijih i najdjelotvornijih trikova je, vjerovali ili ne – najobičniji vazelin. Tanka količina ovog neutralnog preparata može značajno da produži vrijeme trajanja parfema u kojem možemo da uživamo i mi i naše okruženje.
Ekonomija
Dječija igračka se hitno povlači sa tržišta
Vazelin se može koristiti za njegu suve kože na licu, usnama, laktovima i stopalima, za zaštitu od hladnoće i vjetra, te za njegu suvih krajeva kose i obuće.
To postiže zahvaljujući tome što vazelin stvara zaštitni sloj na koži koji „zaključava“ miris. On sprečava da se miris prebrzo upije ili ispari, pa parfemske note duže ostaju intenzivne.
Pripremite kožu. Operite ruke i pulsne tačke (zglobove, unutrašnju stranu laktova, vrat) i dobro ih osušite.
Region
Užas u poznatoj vinariji: Šefovi seksualno uznemiravali radnicu, evo koliku kaznu su dobili
Nanesite tanak sloj vazelina. Uzmite malu količinu (samo prstohvat) i blago utrljajte na mjesta gdje planirate da stavite parfem.
Nanesite parfem. Prsnite ili nakapajte parfem direktno preko sloja vazelina.
Ne trljajte. Izbjegavajte trljanje zglobova, jer to može razbiti mirisne molekule i skratiti trajanje parfema.
Primijetićete da parfem traje znatno duže, a miris ostaje intenzivan i prijatan tokom cijelog dana.
Scena
Preminuo legendarni glumac
Najvažniji korak ka pravilnom nanošenju parfema jeste priprema kože. Prije nanošenja parfema, važno je da temeljno očistite kožu blagim sapunom i vodom.
Ovaj jednostavan trik posebno je koristan za parfeme koji prirodno brzo iščezavaju, kao i na visokim temperaturama, kada miris obično slabije opstaje, prenosi Glossi.
Najnovije
Najčitanije
10
04
10
03
10
01
09
59
09
57
Trenutno na programu