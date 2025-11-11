Logo
Large banner

Ako namažete ovo na mjesto gdje nanosite parfem, miris će trajati satima

11.11.2025

08:29

Komentari:

0
Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима
Foto: Pixabay

I najskuplji parfemi imaju svoje ograničeno trajanje na koži, a ono rijetko prelazi osam sati.

Ako probate ovaj stari, dobri trik, mogli biste da se iznenadite trajanjem svog omiljenog mirisa.

Nikola Jokić

Košarka

NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

Koža mora biti čista da bi parfem trajao duže

Svi znamo onaj osjećaj kada nanesemo omiljeni parfem, koji nije bio jeftin, a nakon sat-dva shvatimo da više ne mirišemo ni u tragovima onako kako smo željeli.

Čak i najkvalitetniji parfemi isparavaju, neki čak prilično brzo, dok ima i mirisa koji se duže zadržavaju na koži, ali nam se uvijek čini da je to prekratko. Srećom, postoje načini da trajanje parfema produžimo.

Jedan od najjednostavnijih i najdjelotvornijih trikova je, vjerovali ili ne – najobičniji vazelin. Tanka količina ovog neutralnog preparata može značajno da produži vrijeme trajanja parfema u kojem možemo da uživamo i mi i naše okruženje.

prodavnica market

Ekonomija

Dječija igračka se hitno povlači sa tržišta

Vazelin se može koristiti za njegu suve kože na licu, usnama, laktovima i stopalima, za zaštitu od hladnoće i vjetra, te za njegu suvih krajeva kose i obuće.

To postiže zahvaljujući tome što vazelin stvara zaštitni sloj na koži koji „zaključava“ miris. On sprečava da se miris prebrzo upije ili ispari, pa parfemske note duže ostaju intenzivne.

Trik s vazelinom za duže trajanje parfema (korak po korak)

Pripremite kožu. Operite ruke i pulsne tačke (zglobove, unutrašnju stranu laktova, vrat) i dobro ih osušite.

силовање-насиље над женама

Region

Užas u poznatoj vinariji: Šefovi seksualno uznemiravali radnicu, evo koliku kaznu su dobili

Nanesite tanak sloj vazelina. Uzmite malu količinu (samo prstohvat) i blago utrljajte na mjesta gdje planirate da stavite parfem.

Nanesite parfem. Prsnite ili nakapajte parfem direktno preko sloja vazelina.

Ne trljajte. Izbjegavajte trljanje zglobova, jer to može razbiti mirisne molekule i skratiti trajanje parfema.

Primijetićete da parfem traje znatno duže, a miris ostaje intenzivan i prijatan tokom cijelog dana.

ilu-ruža-28082025

Scena

Preminuo legendarni glumac

Najvažniji korak ka pravilnom nanošenju parfema jeste priprema kože. Prije nanošenja parfema, važno je da temeljno očistite kožu blagim sapunom i vodom.

Ovaj jednostavan trik posebno je koristan za parfeme koji prirodno brzo iščezavaju, kao i na visokim temperaturama, kada miris obično slabije opstaje, prenosi Glossi.

Podijeli:

Tag:

parfem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

Zanimljivosti

Zašto je Natalijina Ramonda obilježje Dana primirja?

1 h

0
Више бањалучких улица данас без струје

Banja Luka

Više banjalučkih ulica danas bez struje

1 h

0
Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?

Svijet

Otkriveno ko stoji iza sabotaže Sjevernog toka 1 i 2?

1 h

0
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине

Svijet

Nebenzja: Zapad shvata da ne može poraziti Rusiju preko Ukrajine

1 h

0

Više iz rubrike

Мода фармерке наочаре

Stil

Povratak zaboravljenog trenda: Ove pantalone će dominirati sezonom

2 d

0
Три боје које су доминантне ове сезоне

Stil

Tri boje koje su dominantne ove sezone

5 d

2
Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Stil

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

1 sedm

0
Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

Stil

Nokti u ovim nijansama su apsolutni trend ove sezone

1 sedm

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

09

57

Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner