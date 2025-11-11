Logo
Large banner

Dodik čestitao Sari Ćirković: Srpska će ti stalno biti podrška

11.11.2025

08:31

Komentari:

0
Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je pobjedu bokserki iz Bratunca Sari Ćirković i osvajanje titule šampiona Evrope za mlađe seniore (U23).

"Još jedna sportska vijest me istinski obradovala. Naša Sara Ćirković ponovo je pokorila Evropu. Sari čestitam osvajanje treće titule šampiona u karijeri. Želim joj da nastavi nizati pobjede, a Republika Srpska će joj biti stalna podrška", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Sara Ćirković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

НСРС о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Српске

Republika Srpska

NSRS o Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske

3 h

0
На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

Republika Srpska

Na pomolu velika kriza: Hoće li biti raspuštanja Narodne skupštine?

11 h

1
Шта се спрема за Уставни суд? "Чека се сигнал"

Republika Srpska

Šta se sprema za Ustavni sud? "Čeka se signal"

11 h

0
Тришић Бабић са Гинкелом: Српска посвећена дијалогу као једином путу напретка

Republika Srpska

Trišić Babić sa Ginkelom: Srpska posvećena dijalogu kao jedinom putu napretka

13 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

11

Djevojka pretučena i izbodena, traga se za osumnjičenim

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner