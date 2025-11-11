Dodik čestitao Sari Ćirković: Srpska će ti stalno biti podrška

11.11.2025
08:31
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je pobjedu bokserki iz Bratunca Sari Ćirković i osvajanje titule šampiona Evrope za mlađe seniore (U23).
"Još jedna sportska vijest me istinski obradovala. Naša Sara Ćirković ponovo je pokorila Evropu. Sari čestitam osvajanje treće titule šampiona u karijeri. Želim joj da nastavi nizati pobjede, a Republika Srpska će joj biti stalna podrška", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
