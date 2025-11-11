Најмање 18 особа погинуло у тајфуну који је погодио Филипине, олуја иде ка Тајвану

Извор:
Танјуг
11.11.2025
07:11
Коментари:0
Најмање 18 особа погинуло је у тајфуну Фунг-вонг који је погодио сјеверозападне Филипине, изазвавши поплаве, клизишта и нестанак струје, саопштили су званичници.
Након што је ослабио у тропску олују изнад Јужног кинеског мора, Фунг-вонг се тренутно креће ка кинеском региону Тајвану, гдје би могао да стигне у четвртак, пренио је АП.
Сцена
Погинуо познати српски ди-џеј
Олуја је погодила сјеверне Филипине само недјељу дана након што је тајфун Калмаеги погодио централне провинције, усмртивши најмање 232 особе, а касније и Вијетнам, гдје је погинуло најмање пет особа.
Фунг-вонг је био супер тајфун са максималним вјетровима јачине 185 километара на сат када је у недјељу стигао до копна у провинцији Аурора.
Олуја је ослабила док је током ноћи прелазила преко сјеверних планинских провинција и пољопривредних равница прије него што је стигла до Јужног кинеског мора, навели су метеоролози.
Хроника
Тежак удес на ауто-путу, повријеђена цијела породица
Најмање 18 људи је погинуло у бујичним поплавама, клизиштима, усљед оборених електричних жица и урушених кућа у провинцијама Катандуанес, Источни Самар, Нуева Вискаја, Планинска провинција и Ифугао.
У клизиштима је погинуло троје дјеце у провинцији Нуева Вискаја, док је четворо повријеђено.
У провинцији Калинга погинуло је двоје сељана, а двоје се води као нестало, саопштили су локални званичници.
БиХ
Угрожена производња млијека у БиХ
Више од 1,4 милиона људи пресељено је у склоништа прије него што је тајфун стигао до копна, док је око 240.000 особа остало у центрима за евакуацију.
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму