Најмање 18 особа погинуло у тајфуну који је погодио Филипине, олуја иде ка Тајвану

Танјуг

11.11.2025

07:11

Тајфун Филипини
Фото: Aaron Favila/Tanjug/AP

Најмање 18 особа погинуло је у тајфуну Фунг-вонг који је погодио сјеверозападне Филипине, изазвавши поплаве, клизишта и нестанак струје, саопштили су званичници.

Након што је ослабио у тропску олују изнад Јужног кинеског мора, Фунг-вонг се тренутно креће ка кинеском региону Тајвану, гдје би могао да стигне у четвртак, пренио је АП.

Олуја је погодила сјеверне Филипине само недјељу дана након што је тајфун Калмаеги погодио централне провинције, усмртивши најмање 232 особе, а касније и Вијетнам, гдје је погинуло најмање пет особа.

Фунг-вонг је био супер тајфун са максималним вјетровима јачине 185 километара на сат када је у недјељу стигао до копна у провинцији Аурора.

Олуја је ослабила док је током ноћи прелазила преко сјеверних планинских провинција и пољопривредних равница прије него што је стигла до Јужног кинеског мора, навели су метеоролози.

Најмање 18 људи је погинуло у бујичним поплавама, клизиштима, усљед оборених електричних жица и урушених кућа у провинцијама Катандуанес, Источни Самар, Нуева Вискаја, Планинска провинција и Ифугао.

У клизиштима је погинуло троје дјеце у провинцији Нуева Вискаја, док је четворо повријеђено.

У провинцији Калинга погинуло је двоје сељана, а двоје се води као нестало, саопштили су локални званичници.

Више од 1,4 милиона људи пресељено је у склоништа прије него што је тајфун стигао до копна, док је око 240.000 особа остало у центрима за евакуацију.

