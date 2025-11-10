Logo
Veliko arheološko otkriće: Pronađena praistorijska grobnica

Tanjug

10.11.2025

10:50

Foto: Unsplash

Kineski arheolozi otkrili su praistorijsku grobnicu u južnoj kineskoj provinciji Hainan, čija starost datira od pre 12.000 do 13.000 godina, prenosi danas agencija Sinhua.

Naučnici vjeruju da je to najstarija grobnica na ovom ostrvu na jugu Kine.

Grobnica je otkrivena u pećinama Luobi, u okrugu Sanija Džijang, a u njoj je sahranjeno dijete pored čijeg tijela su pronađeni ukrasi od školjki, za koje se vjeruje da su najstariji te vrste u Kini.

Ovo otkriće pruža važan uvid u praistorijsku kulturu Hainana i kulturne veze ovog ostrva sa ostatkom Jugoistočne Azije, naveli su naučnici.

Na lokalitetu u pećinama Luobi, otkrivenom 1983, do sada su pronađeni fosilizovani ljudski ostaci, kameni alati, kao i ostaci životinja, a ova otkrića predstavljaju najranije dokaze o aktivnosti čovjeka na jugu Kine, navodi agencija.

Arheološko istraživanje zajednički su sproveli naučnici i eksperti sa Instituta za kulturnu baštinu i arheologiju provincije Hainan, Škole za arheologiju i muzeologiju Univerziteta u Pekingu i Muzeja Sanija.

