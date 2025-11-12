Logo
U padu aviona poginulo 20 osoba

Izvor:

SRNA

12.11.2025

07:47

Пад авиона у Турској
Foto: Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 20 ljudi poginulo u padu turskog vojnog aviona "C-130" u Gruziji.

"Naši hrabri vojnici su izgubili živote u padu vojnog aviona na gruzijsko-azerbejdžanskoj granici. U svoje i u ime Ministarstva odbrane, izražavam saučešće porodicama poginulih", rekao je turski ministar odbrane Jašar Guler na platformi "Iks", priloživši spisak od 20 poginulih vojnika.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da se vojno-transportni avion "lokid C-130 herkules" srušio u Gruziji.

Ankara koordiniše operaciju potrage i spasavanja sa Tbilisijem.

Iz kabineta predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana saopšteno je da će istraga o uzroku pada aviona biti sprovedena sa najvećom pažnjom.

pad aviona

Turska

