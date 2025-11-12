U padu aviona poginulo 20 osoba

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 20 ljudi poginulo u padu turskog vojnog aviona "C-130" u Gruziji.

"Naši hrabri vojnici su izgubili živote u padu vojnog aviona na gruzijsko-azerbejdžanskoj granici. U svoje i u ime Ministarstva odbrane, izražavam saučešće porodicama poginulih", rekao je turski ministar odbrane Jašar Guler na platformi "Iks", priloživši spisak od 20 poginulih vojnika.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da se vojno-transportni avion "lokid C-130 herkules" srušio u Gruziji.

Ankara koordiniše operaciju potrage i spasavanja sa Tbilisijem.

🇹🇷 A Turkish C-130 military cargo plane carrying 20 personnel crashed in Georgia after taking off from Azerbaijan. Wreckage was found near the border as search operations continue. President Erdogan mourned “our martyrs,” offering prayers for the fallen. 💔✈️ #Turkey #Georgia… pic.twitter.com/p5966tdKFA — SG News (@SGNews123) November 12, 2025

Iz kabineta predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana saopšteno je da će istraga o uzroku pada aviona biti sprovedena sa najvećom pažnjom.