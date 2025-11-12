U padu aviona poginulo 20 osoba

Izvor:
Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 20 ljudi poginulo u padu turskog vojnog aviona "C-130" u Gruziji.
"Naši hrabri vojnici su izgubili živote u padu vojnog aviona na gruzijsko-azerbejdžanskoj granici. U svoje i u ime Ministarstva odbrane, izražavam saučešće porodicama poginulih", rekao je turski ministar odbrane Jašar Guler na platformi "Iks", priloživši spisak od 20 poginulih vojnika.
🇹🇷🇬🇪 Units of the Turkish Ministry of National Defense have arrived at the crash site of the C-130 aircraft in Georgia.#Turkey #Georgia #C130 #DefenseMinistry #Beztor #BezTormozov pic.twitter.com/UTZtdO3l14— No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 12, 2025
Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da se vojno-transportni avion "lokid C-130 herkules" srušio u Gruziji.
Ankara koordiniše operaciju potrage i spasavanja sa Tbilisijem.
🇹🇷 A Turkish C-130 military cargo plane carrying 20 personnel crashed in Georgia after taking off from Azerbaijan. Wreckage was found near the border as search operations continue. President Erdogan mourned “our martyrs,” offering prayers for the fallen. 💔✈️ #Turkey #Georgia… pic.twitter.com/p5966tdKFA— SG News (@SGNews123) November 12, 2025
Iz kabineta predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana saopšteno je da će istraga o uzroku pada aviona biti sprovedena sa najvećom pažnjom.
A Turkish Air Force C-130 Hercules military cargo plane has crashed in Georgia’s Kakheti region, near the Azerbaijan border, shortly after taking off from Ganja, Azerbaijan, en route to Turkey.— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) November 12, 2025
The Turkish Ministry of National Defense has confirmed that all 20 military personnel… pic.twitter.com/SeymevcJm9
