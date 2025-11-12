Logo
Large banner

Trudnica preminula u kući, nije dočekala pomoć

Izvor:

Blic

12.11.2025

07:15

Komentari:

0
Трудница преминула у кући, није дочекала помоћ
Foto: pexels

Jutros je u Kirkbiju zabilježen tragičan događaj kada je trudna žena u četrdesetim godinama preminula u svom domu nakon što je pozvala Hitnu pomoć, jer joj je pozlilo.

Policija Merzisajda i hitna pomoć brzo su reagovale na poziv, ali uprkos njihovim naporima, žena je proglašena mrtvom na licu mjesta.

Policija je primila poziv od Severozapadne službe hitne pomoći u utorak ujutru, oko 10:55, nakon što je prijavljeno da je ženi u četrdesetim godinama potrebna hitna medicinska pomoć u njenom domu. Na lice mjesta stigla su dva vozila hitne pomoći, uključujući i vazdušne jedinice, ali nažalost, žena je preminula prije nego što je dočekala da bude prevezena u bolnicu, prenosi Blic.

Доминиканска Република без струје-12112025

Svijet

Cijela zemlja ostala bez struje

"Nažalost trudnica je preminula nakon poziva hitnoj pomoći u Kirkbiju ranije danas. U ovoj fazi, smrt žene se ne tretira kao sumnjiva i njen najbliži rođak je obavješten. Izveštaj će biti poslat u kancelariju mrtvozornika. Molimo da se ljudi ne bave spekulacijama na mrežama o okolnostima ovog incidenta, što je nekorisno i potencijalno štetno", izjavio je portparol policije Merzisajd.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a policija i dalje pruža podršku porodici preminule žene. Lokalna zajednica je u šoku, a vlasti apeluju na građane da poštuju privatnost porodice i izbjegavaju širenje neprovjerenih informacija.

Podijeli:

Tag:

trudnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доминиканска Република без струје

Svijet

Cijela zemlja ostala bez struje

4 h

0
Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

Hronika

Popio kafu sa ženom, zaklao je i oprao nož: Evo zašto neće robijati ni dan

4 h

0
Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама у Бразилу

Svijet

Haos u Brazilu: Demonstranti upali na skup o klimatskim promjenama

4 h

0
НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

Republika Srpska

NSRS: Usvojeno više izvještaja, poslanici podržali zaduženje za obnovu putne infrastkture

4 h

1

Više iz rubrike

Доминиканска Република без струје

Svijet

Cijela zemlja ostala bez struje

4 h

0
Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама у Бразилу

Svijet

Haos u Brazilu: Demonstranti upali na skup o klimatskim promjenama

4 h

0
Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

Svijet

Orban se oglasio o sastanku Trampa i Putina u Budimpešti: Mađarski premijer dao veoma jasnu izjavu

14 h

0
Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

Svijet

Tramp: Gledao sam Dan pobjede u Rusiji i pomislio - moramo ga imati i mi

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner