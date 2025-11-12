Trudnica preminula u kući, nije dočekala pomoć

Jutros je u Kirkbiju zabilježen tragičan događaj kada je trudna žena u četrdesetim godinama preminula u svom domu nakon što je pozvala Hitnu pomoć, jer joj je pozlilo.

Policija Merzisajda i hitna pomoć brzo su reagovale na poziv, ali uprkos njihovim naporima, žena je proglašena mrtvom na licu mjesta.

Policija je primila poziv od Severozapadne službe hitne pomoći u utorak ujutru, oko 10:55, nakon što je prijavljeno da je ženi u četrdesetim godinama potrebna hitna medicinska pomoć u njenom domu. Na lice mjesta stigla su dva vozila hitne pomoći, uključujući i vazdušne jedinice, ali nažalost, žena je preminula prije nego što je dočekala da bude prevezena u bolnicu, prenosi Blic.

"Nažalost trudnica je preminula nakon poziva hitnoj pomoći u Kirkbiju ranije danas. U ovoj fazi, smrt žene se ne tretira kao sumnjiva i njen najbliži rođak je obavješten. Izveštaj će biti poslat u kancelariju mrtvozornika. Molimo da se ljudi ne bave spekulacijama na mrežama o okolnostima ovog incidenta, što je nekorisno i potencijalno štetno", izjavio je portparol policije Merzisajd.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a policija i dalje pruža podršku porodici preminule žene. Lokalna zajednica je u šoku, a vlasti apeluju na građane da poštuju privatnost porodice i izbjegavaju širenje neprovjerenih informacija.