Orban se oglasio o sastanku Trampa i Putina u Budimpešti: Mađarski premijer dao veoma jasnu izjavu

Izvor:

Telegraf

11.11.2025

20:58

Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u intervjuu za ATV da samit Vladimira Putina i Donalda Trampa u Budimpešti i dalje ostaje na dnevnom redu.

"Ono što je odloženo, svakako će doći. Samo ne kada želimo, nego malo kasnije", izjavio je političar.

Orban smatra da su pregovori zapeli zbog teritorijalnih sporova. Takođe je rekao da bi Istanbulski sporazumi iz 2022. mogli da okončaju sukob, ali da su "Anglosaksonci sve upropastili".

Dana 16. oktobra lideri SAD i Rusije razgovarali su telefonom osmi put ove godine. Nakon dvosatnog i po razgovora, pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov najavio je da će Moskva i Vašington odmah početi pripreme za novi sastanak dvojice lidera, koji bi mogao da se održi u Budimpešti.

Tramp je kasnije saopštio da je otkazao planirani sastanak sa Vladimirom Putinom u Budimpešti.

Ruski lider, pak, izjavio je da je sastanak vjerovatno odložen.

Tramp je prvi sugerisao da je održavanje samita u Mađarskoj trenutno besmisleno, a Putin se složio, prema riječima predsjedničkog portparola Dmitrija Peskova.

(Telegraf)

Tag:

Viktor Orban

