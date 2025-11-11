Logo
Umrla najstarija stanovnica Španije u 112. godini

Izvor:

SRNA

11.11.2025

20:00

Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години
Foto: Pixabay

Najstarija stanovnica Španije, Anhelina Tores, preminula je u 112. godini.

Predsjednik Vlade Katalonije Salvador Ilja izrazio je saučešće njenoj porodici.

"Prošle godine sam imao sreću da upoznam Anhelinu Tores. Mudra žena, puna vjere i dobrote, veoma vredna i snažna", rekao je on.

RUKE-110925

Gradovi i opštine

Najstarija Dervenćanka preminula u 103. godini

Toresova je rođena 18. marta 1913. godine u katalonskom mjestu Belvis. Kao dijete se preselila u Barselonu, gdje je provela ostatak života. Bila je peta od sedmoro braće i sestara.

Nakon njene smrti, najstarija stanovnica Španije je sada 111-godišnja Karme Nogera Falgera, rođena 1914. godine.

