Umrla najstarija stanovnica Španije u 112. godini

Najstarija stanovnica Španije, Anhelina Tores, preminula je u 112. godini.
Predsjednik Vlade Katalonije Salvador Ilja izrazio je saučešće njenoj porodici.
"Prošle godine sam imao sreću da upoznam Anhelinu Tores. Mudra žena, puna vjere i dobrote, veoma vredna i snažna", rekao je on.
Toresova je rođena 18. marta 1913. godine u katalonskom mjestu Belvis. Kao dijete se preselila u Barselonu, gdje je provela ostatak života. Bila je peta od sedmoro braće i sestara.
Nakon njene smrti, najstarija stanovnica Španije je sada 111-godišnja Karme Nogera Falgera, rođena 1914. godine.
