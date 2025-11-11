Logo
Tužilaštvo traži kaznu zatvora za Imamoglua od preko 2.000 godina

Izvor:

SRNA

11.11.2025

19:36

Тужилаштво тражи казну затвора за Имамоглуа од преко 2.000 година

Tursko tužilaštvo zatražilo je zatvorsku kaznu od preko 2.000 godina za gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, optuženog da je bio na čelu korupcionaške mreže koja je državu koštala 106 milijardi lira.

Imamoglu, koji je glavni politički rival predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, ranije je negirao sve optužbe, rekavši da su politički motivisane, a njegova stranka je danas odbacila novu optužnicu kao "besmislicu".

Tužilaštvo je zatražilo od višeg suda da razmotri i zabranu opozicione Republikanske narodne partije Imamoglua.

Glavni tužilac Istanbula Akin Gurlek rekao je na konferenciji za novinare da se u optužnici navode imena 402 lica, uključujući gradonačelnika, koji se terete za formiranje kriminalne organizacije, podmićivanje, prevaru i namještanje tendera.

Gurlek je napomenuo da je ta mreža prouzrokovala gubitke od 160 milijardi lira /3,8 milijardi dolara/ turskoj državi tokom perioda od 10 godina.

- Glavno javno tužilaštvo će tražiti za Imamoglua kaznu zatvora između 828 i 2.352 godine - rekao je Gerlek.

Optužnica od više od 4.000 stranica, u koju je Rojters imao uvid, uključuje organizacionu šemu koja prikazuje Imamoglua kao osnivača i šefa kriminalne grupe.

Ekrem Imamoglu

