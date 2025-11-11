Logo
Crni dan za tursku vojsku: Nema preživjelih u padu aviona

11.11.2025

17:49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона
Svi članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštila je danas (11.novembar) Turska.

Avion C-130 poletio je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži X, prenosi Juzornjuz.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

"Uz božju volju, prebrodićemo ovaj pad sa minimumom muke. U našim molitvama smo uz naše mučenike", rekao je Erdogan.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.

Gruzijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se avion srušio u opštini Sighnaghi, blizu granice s Azerbejdžanom ida je pokrenuta istraga.

Pokrenuta je potraga i spasilačka operacija u koordinaciji s azerbejdžanskim i gruzijskim vlastima.

C-130 Hercules, koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin", ima četiri motora i namijenjen je za vojne transportne zadatke.

Avion je dizajniran za slijetanje i poletanje sa neuređenih ili poluuređenih pista, a koristi se za prevoz vojnog tereta, trupa i evakuaciju.

