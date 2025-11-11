EU osniva novu obavještajnu jedinicu

Evropska komisija (EK) započela je formiranje nove obavještajne jedinice pod predsjednicom EK Ursulom fon der Lajen, s ciljem da unaprijedi korištenje informacija koje prikupljaju nacionalne špijunske agencije, objavio je "Financial Times".

Jedinica će biti smještena u Generalni sekretarijat Evropske komisije, a planirano je da zaposli stručnjake iz EU obavještajne zajednice.

Ova inicijativa dolazi zbog rata u Ukrajini i upozorenja predsjednika SAD Donalda Trampa o mogućem smanjenju američke podrške Evropi.

EU preispituje svoje kapacitete u oblasti bezbjednosti i pokreće najveću kampanju jačanja od Hladnog rata.

"Obavještajne službe država članica i Evropska komisija raspolažu velikim količinama podataka. Potrebno je bolje ih povezati kako bi bile korisne i efikasne", rekao je jedan od izvora, prenosi "Fajnenšl Times".

Formiranje jedinice izazvalo je zabrinutost među visokim zvaničnicima diplomatske službe EU, koji upravljaju Centrom za obavještajne i situacione poslove.

Oni strahuju da bi nove funkcije mogle da se preklapaju i ugroze budućnost postojećeg sistema. Plan još nije zvanično predstavljen svim članicama EU, ali se namjerava uključiti osoblje iz nacionalnih obavještajnih službi.

Portparol Evropske komisije istakao je da se razmatra "jačanje bezbjednosnih i obavještajnih kapaciteta", ali da koncept još nije finalizovan i da ne postoji tačan vremenski okvir.

Jedinica će koristiti postojeće ekspertize EK i blisko sarađivati sa relevantnim službama Evropske spoljne službe (EEAS).

Dijeljenje obavještajnih podataka unutar EU oduvijek je bilo osjetljivo, posebno za velike sile poput Francuske.

Evropska komisija neće slati agente na teren - riječ je o koordinaciji i obradi podataka, a ne operativnim misijama.

Formiranje jedinice prati i odluku Fon der Lajenove da osnuje poseban "bezbjednosni koledž" za razmjenu informacija, kao i finansiranje kupovine oružja za Ukrajinu i lansiranje satelitskog projekta "Iris²".

Obavještajna saradnja unutar EU datira još od terorističkih napada 11. septembra 2001, kada su glavne evropske obavještajne službe počele da dijele tajne bezbjednosne procjene.

Proces je kasnije institucionalizovan i 2011. prenesen pod nadležnost diplomatske službe EU, prenosi Nova.