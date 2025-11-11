Rusi prodiru u Pokrovsk, skriva ih gusta magla

Izvor:
11.11.2025
15:24
Više od 300 ruskih vojnika prodrlo je posljednjih dana u južna predgrađa Pokrovska, koristeći gustu maglu kao zaklon od ukrajinskih bespilotnih letjelica i izviđanja.
Saopštio je danas, 11. novembra, 7. korpus Vazdušno-jurišnih snaga Ukrajine na Telegramu, a prenosi Nju vojs of Ukrajine.
Rusi su za prodor iskoristili maglu, koja je značajno smanjila efikasnost ukrajinskih vazdušnih operacija odnosno nadzora dronovima. Društvenim mrežama proširio se i snimak ruskih vojnika koji se po gustoj magli kreću prema Pokrovsku.
Prema izvještajima, glavni cilj ruskih snaga je doći do sjevernih granica Pokrovska i pokušati opkoliti cijelu urbanu aglomeraciju.
Uprkos ograničenoj vidljivosti, ukrajinske odbrambene snage nastavljaju otkrivati i eliminisati neprijateljske grupe u urbanim područjima. Od početka novembra u Pokrovsku su ubijena 162 ruska vojnika, a još 39 ih je ranjeno, objavila je ukrajinska vojska.
❗️U merežі z’яvilosя vіdeo nastupu rosійsьkih vійsьk na Pokrovsьk.— NV (@tweetsNV) November 11, 2025
Na kadrah vidno, щo okupanti vikoristovuюtь tumannu pogodu dlя prosuvannя.
Ofіcійnih danih vіd ukraїnsьkih sil щodo situacії na mіscі narazі щe nemaє pic.twitter.com/GDrdkxQmq9
U odbrambenim operacijama učestvuju različite ukrajinske jedinice, uključujući jurišne i vazdušno-desantne grupe, Snage za specijalne operacije (SOF), Sigurnosnu službu Ukrajine (SBU) te Nacionalnu gardu i Nacionalnu policiju, stoji u saopštenju, prenosi Indeks
