Rusi prodiru u Pokrovsk, skriva ih gusta magla

Više od 300 ruskih vojnika prodrlo je posljednjih dana u južna predgrađa Pokrovska, koristeći gustu maglu kao zaklon od ukrajinskih bespilotnih letjelica i izviđanja.

Saopštio je danas, 11. novembra, 7. korpus Vazdušno-jurišnih snaga Ukrajine na Telegramu, a prenosi Nju vojs of Ukrajine.

Rusi su za prodor iskoristili maglu, koja je značajno smanjila efikasnost ukrajinskih vazdušnih operacija odnosno nadzora dronovima. Društvenim mrežama proširio se i snimak ruskih vojnika koji se po gustoj magli kreću prema Pokrovsku.

Prema izvještajima, glavni cilj ruskih snaga je doći do sjevernih granica Pokrovska i pokušati opkoliti cijelu urbanu aglomeraciju.

Uprkos ograničenoj vidljivosti, ukrajinske odbrambene snage nastavljaju otkrivati i eliminisati neprijateljske grupe u urbanim područjima. Od početka novembra u Pokrovsku su ubijena 162 ruska vojnika, a još 39 ih je ranjeno, objavila je ukrajinska vojska.

❗️U merežі z’яvilosя vіdeo nastupu rosійsьkih vійsьk na Pokrovsьk.



Na kadrah vidno, щo okupanti vikoristovuюtь tumannu pogodu dlя prosuvannя.



Ofіcійnih danih vіd ukraїnsьkih sil щodo situacії na mіscі narazі щe nemaє pic.twitter.com/GDrdkxQmq9 — NV (@tweetsNV) November 11, 2025

U odbrambenim operacijama učestvuju različite ukrajinske jedinice, uključujući jurišne i vazdušno-desantne grupe, Snage za specijalne operacije (SOF), Sigurnosnu službu Ukrajine (SBU) te Nacionalnu gardu i Nacionalnu policiju, stoji u saopštenju, prenosi Indeks