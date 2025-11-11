Osveta Rusije zbog tajne operacije na Balkanu: Letjeli kinžali

Ruske oružane snage napale su ukrajinski vojnoobavještajni centar u Brovarima, u Kijevskoj oblasti, i aerodrom Starokonstantinov u Hmelnickoj oblasti, saopštio je danas Centar za odnose sa javnošću ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB).

Prema saopštenju FSB-a, napadi su izvedeni hipersoničnim raketama "kinžal" kao odgovor na navodni pokušaj ukrajinske obavještajne službe da otme ruskog lovca MiG-31, prenio je "Interfaks".

FSB je naveo da je cilj ukrajinske operacije bila regrutacija ruskog pilota i navigatora, uz obećanje novčane nagrade i državljanstva, kako bi lovac bio prebačen u vazduhoplovnu bazu NATO u Rumuniji.

Ruske vlasti tvrde da su osujetile ovu operaciju.

Nezavisna potvrda navedenih događaja iz drugih izvora do sada nije objavljena.

Prema podacima ruske službe, Glavna obavještajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine pokušala je da regrutuje ruske pilote, obećavajući im tri miliona dolara kako bi oteli ruski avion, prenio je jutros "Tas".

Ukrajinci su, prema tvrdnjama FSB-a potom planirali da usmjere oteti MiG-31 ka području NATO baze u Konstanci, u Rumuniji, gdje bi ga mogli oboriti sistemi protivvazdušne odbrane, stvarajući tako provokaciju.

Ruska obavještajna služba je saopštila da su "preduzete mjere osujetile planove ukrajinske i britanske obavještajne službe da organizuju provokaciju velikih razmjera", navodi ruska agencija.