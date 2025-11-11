Logo
Large banner

Osveta Rusije zbog tajne operacije na Balkanu: Letjeli kinžali

Izvor:

Agencije

11.11.2025

10:16

Komentari:

0
Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Ruske oružane snage napale su ukrajinski vojnoobavještajni centar u Brovarima, u Kijevskoj oblasti, i aerodrom Starokonstantinov u Hmelnickoj oblasti, saopštio je danas Centar za odnose sa javnošću ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB).

Prema saopštenju FSB-a, napadi su izvedeni hipersoničnim raketama "kinžal" kao odgovor na navodni pokušaj ukrajinske obavještajne službe da otme ruskog lovca MiG-31, prenio je "Interfaks".

Радник / Илустративна фотографија

Društvo

Inspektori otkrili 165 zaposlenih bez ugovora: Rad na crno i dalje rak-rana privrede

FSB je naveo da je cilj ukrajinske operacije bila regrutacija ruskog pilota i navigatora, uz obećanje novčane nagrade i državljanstva, kako bi lovac bio prebačen u vazduhoplovnu bazu NATO u Rumuniji.

Ruske vlasti tvrde da su osujetile ovu operaciju.

Nezavisna potvrda navedenih događaja iz drugih izvora do sada nije objavljena.

Prema podacima ruske službe, Glavna obavještajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine pokušala je da regrutuje ruske pilote, obećavajući im tri miliona dolara kako bi oteli ruski avion, prenio je jutros "Tas".

Policija Srbija

Hronika

Djevojka pretučena i izbodena, traga se za osumnjičenim

Ukrajinci su, prema tvrdnjama FSB-a potom planirali da usmjere oteti MiG-31 ka području NATO baze u Konstanci, u Rumuniji, gdje bi ga mogli oboriti sistemi protivvazdušne odbrane, stvarajući tako provokaciju.

Ruska obavještajna služba je saopštila da su "preduzete mjere osujetile planove ukrajinske i britanske obavještajne službe da organizuju provokaciju velikih razmjera", navodi ruska agencija.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

kinžal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Porodica

Roditelji jedinaca ovih 11 savjeta ne smiju da ignorišu

4 h

0
Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Košarka

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

4 h

0
Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Svijet

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

4 h

0
Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Košarka

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

4 h

0

Više iz rubrike

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Svijet

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

4 h

0
Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

Svijet

Drama na aerodromu: Vozilo za prevoz putnika udarilo u platformu, ima povrijeđenih

4 h

0
Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Svijet

Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

4 h

0
Цијела Европа на удару поларног вртлога?

Svijet

Cijela Evropa na udaru polarnog vrtloga?

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

19

Poznato kada će biti otvoren novi granični prelaz Gradiška

14

17

Pijani vozač udario u policijsko vozilo, povrijeđena dva policajca

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner