Otkazan nastup Nikole Rokvića u Hrvatskoj

Telegraf
01.12.2025
15:56
Pjevač Nikola Rokvić trebalo je da održi nastup 6. decembra u Splitu, u Hrvatskoj, ali do toga ipak neće doći.
Kako je otkrio, navodno je došlo do problema sa papirologijom.
- Nažalost, zbog neispunjavanja odredbi ugovora, nastup je otkazan. Vidimo se u Splitu nekom drugom prilikom - napisao je Nikola Rokvić na Instagramu.
