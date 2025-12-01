Logo

Otkazan nastup Nikole Rokvića u Hrvatskoj

Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској
Pjevač Nikola Rokvić trebalo je da održi nastup 6. decembra u Splitu, u Hrvatskoj, ali do toga ipak neće doći.

Kako je otkrio, navodno je došlo do problema sa papirologijom.

- Nažalost, zbog neispunjavanja odredbi ugovora, nastup je otkazan. Vidimo se u Splitu nekom drugom prilikom - napisao je Nikola Rokvić na Instagramu.

Nikola Rokvić

