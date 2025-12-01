Logo

Oglasila se Džejla Ramović nakon privođenja

01.12.2025

11:24

Пјевачица Џејла Рамовић
Foto: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica Džejla Ramović oglasila se nakon što je za vikend privedena u Sjevernoj Makedoniji.

Kako je navela u svom obraćanju, ona je, kao i članovo benda, dostavili svi potrebnu dokumentaciju.

- Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju.

dzejla ramovic instagram

Scena

Privedena Džejla Ramović

Ipak, kako naglašava, iako ih je organizator uvjeravao da ima sve dozvole, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja.

- Organizator nas je uvjerio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo.

- Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna.

Ističe da joj je žao zbog velike neprijatnosti koju je doživjela, iako nije mogla da utiče na to.

-Žao mi je zbog neprijatnosti koje su doživjeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla da utičem, niti je krivica na strani mog tima i mene!

''Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vraćam. Tako će biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju!'', poručila je Džejla.

(Telegraf.rs)

