Privedena Džejla Ramović

01.12.2025

11:07

Приведена Џејла Рамовић

Pjevačica i nekadašnja pobjednica Zvezda Granda Džejla Ramović privedena je u Sjevernoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu.

Džejla Ramović je zajedno sa svojim bendom privedena, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, izvedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekat u kome je pjevala Ramović.

- U objektu su zatečeni pjevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbijeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima -saopštili su iz SVR Ohrid.

Protiv njih je podignuta prekršajna prijava.

