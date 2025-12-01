Logo

Halid Muslimović zamalo otkazao koncert u Beogradu?

Kurir

01.12.2025

07:27

Халид Муслимовић замало отказао концерт у Београду?

Folk zvijezda Halid Muslimović prije nekoliko dana održao je veliki solistički koncert za pamćenje "Mene je učilo vrijeme" u Plavoj dvorani Sava centra.

- To je za sve generacije i nacije. "Mene je učilo vrijeme" je evergrin, koju znaju svi i svi je vole. To je moja lična karta i pjesma mog života. Neke stvari koje se dešavaju kod mene se drže toga da je mene učilo vrijeme", rekao je Halid za Kurir.

U publici je bilo raznih gostiju što je izazvao velike emocije kod pjevača:

- Bili su mi unuci, dva unuka i unuka, bila je moja snajka. Unuci su igrali, poslije sam tek vidio snimke, vidio sam da su bili malo nemirni, ali neka su. Bili su oduševljeni. Poslije sam ih pitao gdje su bili, oni kažu na koncertu!

Muslimović kaže da je bio u velikoj dilemi da li će moći da otpjeva koncert:

- Par dana prije nisam bio dobar sa glasom, ne znam šta se dogodilo. Na probama su pjevali ljudi iz benda kako bi se uradile probe. Ja sam uradio kratku probu u Sava centru. Pio sam antibiotike i lijekove, mnogo sam se znojio. Ne znam šta je bilo, nisam bio kod ljekara, dobio sam dvije infuzije za snagu. Uveče sam bio u dilemi da li ću izgurati - kaže pjevač.

Ovaj pjevač dodaje i da osjeća i dalje emocije koncerta:

- Pjesmu Šabana Šaulića koju sam otpjevao, pa kada je došla pjesma od Džeja stislo me je i počele su suze. Imao sam maramice pa sam ih obrisao. Težak sam na suzama, suza je kod mene nešto strano - kaže Muslimović.

Halid Muslimović

koncert

