U teškoj nesreći u Minhenu poginuo Ognjen (21) iz Bronzanog Majdana

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja je u subotu naveče potresla Minhen život su izgubila dvojica državljana BiH, dok je treća osoba teško povrijeđena.
Sudar „renoa“ i „poršea“, kojeg je izazvao 19-godišnji vozač prolaskom kroz crveno svjetlo, završio je tragično za tri državljanina BiH koji su se nalazili u “renou”.
Tragedija u Njemačkoj: Poginule dvije osobe iz BiH, vozač prošao kroz crveno
Nesreća se dogodila 29. novembra 2025. godine oko 20.05 sati u ulici Šlajshajmer štase.
„Poršeom“ je upravljao 19-godišnji mladić iz Minhena, a na mjestu suvozača bila je njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je „reno“ kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Uz njega su bila još dvojica državljana BiH 48-godišnjak i 21-godišnjak.
Vozač „renoa“ započeo je skretanje ulijevo prema ulici Maks Diamand štrase nakon što se upalila zelena strijelica. U tom trenutku naletio je “porše” koji je, prema dosadašnjim policijskim saznanjima, prošao kroz crveno svjetlo i velikom brzinom udario u „reno“, smrskavši ga gotovo do neprepoznatljivosti.
Filmreifer Unfall in München: Renault wird mittig zerrissen, Porsche überschlägt sich mehrmals https://t.co/MDMH2XPSQK— tz (@tzmuenchen) November 30, 2025
Sinoć je portal "GP Maljevac" potvrdio identitet prve poginule osobe – radi se o 48-godišnjem Safetu Šahinoviću iz Bužima, koji već godinama živi u Minhenu.
Prema informacijama iz kruga bliskih porodici, muškarci su te večeri krenuli na zajedničku večeru.
Jutros saznajemo i identitet druge poginule osobe – riječ je o 21-godišnjem Ognjenu M., porijeklom iz Bronzanog Majdana kod Banje Luke.
Ognjen je živio i radio u Njemačkoj, a iza sebe je ostavio suprugu i 15-mjesečnu bebu. Treća osoba iz vozila je teško povrijeđena i nalazi se pod medicinskim nadzorom, a radi se o Ognjenovom bratu.
Policija nastavlja opsežnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, uključujući ponašanje vozača “poršea” i brzinu u trenutku udara.
