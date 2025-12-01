Logo

U teškoj nesreći u Minhenu poginuo Ognjen (21) iz Bronzanog Majdana

01.12.2025

10:47

Komentari:

0
У тешкој несрећи у Минхену погинуо Огњен (21) из Бронзаног Мајдана
Foto: tz.de

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja je u subotu naveče potresla Minhen život su izgubila dvojica državljana BiH, dok je treća osoba teško povrijeđena.

Sudar „renoa“ i „poršea“, kojeg je izazvao 19-godišnji vozač prolaskom kroz crveno svjetlo, završio je tragično za tri državljanina BiH koji su se nalazili u “renou”.

policija rotacija

Svijet

Tragedija u Njemačkoj: Poginule dvije osobe iz BiH, vozač prošao kroz crveno

Nesreća se dogodila 29. novembra 2025. godine oko 20.05 sati u ulici Šlajshajmer štase.

„Poršeom“ je upravljao 19-godišnji mladić iz Minhena, a na mjestu suvozača bila je njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je „reno“ kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Uz njega su bila još dvojica državljana BiH 48-godišnjak i 21-godišnjak.

Vozač „renoa“ započeo je skretanje ulijevo prema ulici Maks Diamand štrase nakon što se upalila zelena strijelica. U tom trenutku naletio je “porše” koji je, prema dosadašnjim policijskim saznanjima, prošao kroz crveno svjetlo i velikom brzinom udario u „reno“, smrskavši ga gotovo do neprepoznatljivosti.

Sinoć je portal "GP Maljevac" potvrdio identitet prve poginule osobe – radi se o 48-godišnjem Safetu Šahinoviću iz Bužima, koji već godinama živi u Minhenu.

Prema informacijama iz kruga bliskih porodici, muškarci su te večeri krenuli na zajedničku večeru.

Jutros saznajemo i identitet druge poginule osobe – riječ je o 21-godišnjem Ognjenu M., porijeklom iz Bronzanog Majdana kod Banje Luke.

Ognjen je živio i radio u Njemačkoj, a iza sebe je ostavio suprugu i 15-mjesečnu bebu. Treća osoba iz vozila je teško povrijeđena i nalazi se pod medicinskim nadzorom, a radi se o Ognjenovom bratu.

Policija nastavlja opsežnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, uključujući ponašanje vozača “poršea” i brzinu u trenutku udara.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Njemačka

Bronzani Majdan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

Hronika

Jeziva noć: Pijan sažvakao drogu, ugrizao policajca pa preminuo u bolnici

4 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Pročitajte ovu molitvu tokom Božićnog posta: Donosi mir u duši svakome ko je izgovori

5 h

0
Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

Tenis

Preminuo legendarni Nikola Pjetranđeli

5 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Šekovići: Pucao na psa u dvorištu porodične kuće

5 h

0

Više iz rubrike

Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

Hronika

Jeziva noć: Pijan sažvakao drogu, ugrizao policajca pa preminuo u bolnici

4 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Šekovići: Pucao na psa u dvorištu porodične kuće

5 h

0
Младић (27) слетио с пута и погинуо!

Hronika

Mladić (27) sletio s puta i poginuo!

5 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Užas na putu: U teškom udesu poginula jedna osoba, sedam povrijeđeno

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner