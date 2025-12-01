Mladić (27) sletio s puta i poginuo!

01.12.2025
09:29
Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se noćas u 1.15 dogodila na području Čapljine, potvrđeno je iz MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kako je rekla Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP HNK, u nesreći, koja se dogodila u mjestu Modrič smrtno je stradao M. Š. (27) iz Čapljine koji je upravljao automobilom “Renault Kangoo”.
Radilo se o samoslijetanju, a uviđaj su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca obavili pripadnici Policijske uprave Čapljina, te će o svemu naknadno biti poznato više informacija.
Na licu mjesta su intervenisale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Čapljina i Profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina, prenosi Avaz.
