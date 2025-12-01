Logo

Jeziva noć: Pijan sažvakao drogu, ugrizao policajca pa preminuo u bolnici

01.12.2025

10:28

Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

U Splitu je muškarac preminuo u bolnici nakon što je zadržan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge, a pokušao je da proguta drogu tokom postupanja policije.

Kako navode iz policije, sve je počelo oko ponoći.

"Oko ponoći, na području Splita policija je izašla na teren kako bi pružila podršku službenicima Službe za mobilne jedinice Split – Područnog carinskog ureda, koji su zaustavili vozača i bilo je potrebno da se alkotestira. Policijski službenici izvršili su potrebne provjere, alkotestirali osobu i utvrdili da je upravljao vozilom pod uticajem alkohola. Muškarac je odbio preliminarno testiranje na prisustvo droga, a tokom postupanja predao je dva smotuljka u kojima se nalazila manja količina marihuane i hašiša", navode iz policije i dodaju:

"U policijskoj stanici službenici su pokušavali da razgovaraju s muškarcem, ali je on odbijao da govori i na neka pitanja davao kratke i nerazgovetne odgovore, pa su posumnjali da ima nešto u ustima. Na zahtjev da ispljune predmet, odbio je i nastavio da žvaće nepoznati predmet."

Kako je saopšteno iz policije, s obzirom na realnu opasnost da ugrozi svoje zdravlje i život, policijski službenici preduzeli su sve da muškarac ispljune predmet.

"Iz usta mu je izvađena manja količina bijele materije za koju je utvrđeno da je droga. Tokom postupanja jedan policijski službenik je lakše povrijeđen jer ga je muškarac ugrizao.

Muškarac je odmah prevezen u bolnicu radi medicinske pomoći, gdje je, s obzirom na sumnju da je progutao drogu, započeta adekvatna terapija i zadržan je u bolnici. Jutros oko 3 sata policija je obavještena da je muškarac preminuo."

O događaju je obavešteno nadležno državno tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju, saopštila je PU splitsko-dalmatinska, prenosi Slobodna Dalmacija.

