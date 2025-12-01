Logo

Mještani Medulina u šoku: Sin ubio majku, pa sebi oduzeo život?!

Izvor:

Indeks

01.12.2025

10:02

Komentari:

0
Мјештани Медулина у шоку: Син убио мајку, па себи одузео живот?!
Foto: MUP Hrvatske

Županijsko državno tužilaštvo u Puli naložilo je obdukciju tijela dvije osobe, majke i sina, pronađenih 29. i 30. novembra u Medulinu i, zajedno sa policijom, nastavlja da sprovodi sve potrebne radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovih povezanih događaja.

U nedjelju ujutru, u Medulinskom zalivu pronađeno je mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca. Istarska policija je potvrdila da je to osoba koja se dovodi u vezu sa pronalaskom tijela starije žene dan ranije u porodičnoj kući u Medulinu. Na njenom tijelu su vidljivi tragovi nasilne smrti.

Prema nezvaničnim informacijama, radi se o majci i sinu, navodno austrijskim državljanima. Istarska policija još nije potvrdila ove navode, a više informacija se očekuje u narednim danima.

море-Хрватска

Region

Novi šok u Istri: Tijelo muškarca pronađeno u moru

Uviđaj i pretraga mjesta zločina

U subotu uveče, nakon prijema dojave, policija je pronašla tijelo 79-godišnje žene u porodičnoj kući. Zbog tragova koji ukazuju na nasilnu smrt, počeo je uviđaj na licu mjesta i intenzivna potraga za njenim 57-godišnjim sinom.

Potraga je završena sljedećeg jutra. Oko 8.10 časova policija je primila prijavu o tijelu u moru u Medulinskom zalivu. Policijski ronioci su ubrzo izvukli tijelo muškarca, za koje je potvrđeno da je to isti muškarac za kojim su tragali od subote.

policija hrvatska

Region

Horor u Istri: U kući pronađeno tijelo žene, tragovi ukazuju na svirepo ubistvo

Na tijelu muškarca, kao i na tijelu žene, biće obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti. Policija, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastavlja da istražuje sve okolnosti tragičnog događaja, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Istra

Ubistvo

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Region

Detalji užasa u Hrvatskoj: Policija traga za sinom žene koja je pronađena mrtva

1 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Istri: U kući pronađeno tijelo žene, tragovi ukazuju na svirepo ubistvo

1 d

0
Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца

Svijet

Hrvat i Srpkinja osumnjičeni za svirepo ubistvo: Policija ih zatekla pijane pored izbodenog muškarca

1 d

0
Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Region

Jeziv zločin: Ovo je influenserka čije je tijelo pronađeno u koferu u šumi

1 d

0

Više iz rubrike

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora neće imati pravo veta u pregovaračkom procesu drugih zemalja sa EU

5 h

0
Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Region

Novi detalji tragedije: Sin ubio majku, pa sebi oduzeo život

1 d

0
Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Region

Zbog jedne greške ostao bez 300 evra na računu: Evo kako da ne postanete žrtva internet prevare

1 d

0
Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

Region

Incidenti na marševima protiv fašizma u Hrvatskoj - ponovo muškarci u crnom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner