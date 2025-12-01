Mještani Medulina u šoku: Sin ubio majku, pa sebi oduzeo život?!

Županijsko državno tužilaštvo u Puli naložilo je obdukciju tijela dvije osobe, majke i sina, pronađenih 29. i 30. novembra u Medulinu i, zajedno sa policijom, nastavlja da sprovodi sve potrebne radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovih povezanih događaja.

U nedjelju ujutru, u Medulinskom zalivu pronađeno je mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca. Istarska policija je potvrdila da je to osoba koja se dovodi u vezu sa pronalaskom tijela starije žene dan ranije u porodičnoj kući u Medulinu. Na njenom tijelu su vidljivi tragovi nasilne smrti.

Prema nezvaničnim informacijama, radi se o majci i sinu, navodno austrijskim državljanima. Istarska policija još nije potvrdila ove navode, a više informacija se očekuje u narednim danima.

Uviđaj i pretraga mjesta zločina

U subotu uveče, nakon prijema dojave, policija je pronašla tijelo 79-godišnje žene u porodičnoj kući. Zbog tragova koji ukazuju na nasilnu smrt, počeo je uviđaj na licu mjesta i intenzivna potraga za njenim 57-godišnjim sinom.

Potraga je završena sljedećeg jutra. Oko 8.10 časova policija je primila prijavu o tijelu u moru u Medulinskom zalivu. Policijski ronioci su ubrzo izvukli tijelo muškarca, za koje je potvrđeno da je to isti muškarac za kojim su tragali od subote.

Na tijelu muškarca, kao i na tijelu žene, biće obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti. Policija, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastavlja da istražuje sve okolnosti tragičnog događaja, prenosi Indeks.