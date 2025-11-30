Logo
Incidenti na marševima protiv fašizma u Hrvatskoj - ponovo muškarci u crnom

30.11.2025

Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном
Foto: Facebook/@023.hr /screenshot

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održavaju se protestni marševi protiv fašizma, a incidenti su zabilježeni u Rijeci i Zadru.

Učesnike marša u Rijeci dočekali su muškarci obučeni u crno i prekrivenih lica.

I u Zadru je došlo do incidenta u kojem su dvojica muškaraca s fantomkama na glavi bacali kugle punjene bojom prema učesnicima marša.

Tokom marša okupljene su dočekali muškarci obučeni u crno sa šalovima na kojima je pisalo "Za dom spremni". Mogli su se čuti povici "Bando crvena".

Marševima u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma priključile su se hiljade ljudi, a najbrojniji je onaj u Zagrebu koji se održava pod budnim okom jakih policijskih snaga.

Hrvatski mediji pišu da je nekoliko muškaraca u crnom okupilo bacalo petarde na ljude, a da je ispred njih stajala policija koja nije reagovala.

Na objavljenim snimcima se može vidjeti da neki od njih nose trenerke sa obilježjima navijačke grupe Armada, ali i Fudbalskog kluba Rijeka.

